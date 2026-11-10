Laurynas Kasčiūnas prabilo apie skaudžią netektį: „Visada liksiu dėkingas“

Politikas velionį vadino tikru patriotu, visą gyvenimą dirbusiu dėl lietuviškų mokyklų ir švietimo stiprinimo.
Laurynas Kasčiūnas prabilo apie skaudžią netektį
Skaudžia žinia pasidalijęs L. Kasčiūnas atsisveikino su A. Masaičiu – ilgamečiu mokyklos direktoriumi, ryškia asmenybe švietimo pasaulyje – jautriais žodžiais.
„Labai liūdna žinia. Mus paliko Algimantas Masaitis – tikras Lietuvos patriotas.
Ilgametis Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos direktorius, lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas, dešimtmečius nepailstamai kovojęs už teisę mokytis lietuvių kalba pietryčių Lietuvoje. Stiprino lietuviškas mokyklas, ugdė jaunąją kartą ir darė viską, kad lietuviškas žodis šiame krašte išliktų gyvas.
Algimantas buvo ir ilgametis TS-LKD narys, padėjęs man žengti pirmuosius žingsnius Lietuvos politiniame gyvenime. Už tai jam visada liksiu dėkingas.
Šviesus Algimanto Masaičio atminimas visada liks su mumis. Nuoširdi užuojauta šeimai, artimiesiems ir visiems jį pažinojusiems“, – „Facebook“ dalijosi Laurynas Kasčiūnas.
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