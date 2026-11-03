Buvęs Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas prabilo apie skaudžią netektį

V. Grubliauskas pranešė, kada bus galima atsisveikinti su velioniu.
Liūdna žinia – mirė dizaineris
Socialiniame tinkle „Facebook“ V. Grubliauskas dalijosi skaudžia žinia apie K. Mickevičiaus mirtį. Jis pranešė, kad šis dizaineris buvo Klaipėdos miesto vėliavos autorius, vienas iš miesto herbo kūrėjų.
„IN MEMORIAM
Kęstučiui Mickevičiui
Klaipėdai liko jo kurta vėliava, liko miesto herbas, prie kurio atkūrimo jis dirbo, liko knygos puslapiuose surinkti istorijos liudijimai. O žmogaus, kuris visa tai tyrinėjo, kūrė, tikslino ir saugojo, nebėra.
Mirė dizaineris Kęstutis Mickevičius – Klaipėdos miesto vėliavos autorius, vienas miesto herbo atkūrėjų, savo darbais padėjęs klaipėdiečiams geriau pažinti savąjį miestą.
Daugelis esame matę jo darbus, galbūt nė nežinodami autoriaus pavardės. Žvelgėme į plevėsuojančią miesto vėliavą, atpažinome herbą dokumentuose, leidiniuose, per šventes. Prie šių ženklų taip pripratome, kad retai susimąstome, kiek žmogaus laiko, žinių ir atsakomybės juose sudėta.
1992 metais kartu su kolege Kęstutis Mickevičius parengė Klaipėdos herbo etaloną, remdamasis XV ir XVII amžių istorinių antspaudų vaizdais. Tų metų liepos 1 dieną atkurtas herbas buvo oficialiai patvirtintas. Jo sukurtoje miesto vėliavoje įsitvirtino istorinės raudona ir geltona spalvos. Šie darbai lydės Klaipėdą ir tuomet, kai mus pačius pažinos tik iš artimųjų pasakojimų.
Kęstučiui rūpėjo suprasti, iš kur miesto ženklai atėjo, ką jie reiškė ankstesnėms kartoms ir ką perduos būsimoms. Šį domėjimąsi liudija ir 2012 metais kartu su istoriku Jonu Geniu sudarytas leidinys „Klaipėdos tapatumo ženklai: antspaudas, herbas, vėliava“. Už jo – istorinių šaltinių paieškos, įsigilinimas, kantrybė.
Prie miesto atminties išsaugojimo jis prisidėjo ir kurdamas kartu su skulptoriumi Gintautu Jonkumi paminklą Jonui Polovinskui-Budriui bei Reginai Kašubaitei-Budrienei, atidengtą Klaipėdos skulptūrų parke 2025 metų sausio 15 dieną.
Tačiau žmogaus gyvenimas visuomet didesnis už jo darbų sąrašą.Miestui lieka kūrybinis palikimas. Šeimai – ilgesys ir skausmas. Dukros Aiste Mickey žodžiuose apie tėčio darbus, kuriais didžiuosis anūkai ir proanūkiai, telpa ir pasididžiavimas, ir skaudus atsisveikinimas.Nuoširdžiai užjaučiu šeimą, artimuosius, bičiulius ir kolegas.
Kęstučio Mickevičiaus vardą prisiminkit kaskart, kai virš Klaipėdos pakils miesto vėliava. Už jos spalvų yra ir jo gyvenimo dalis – darbas, rūpestis, miestui atiduotas laikas.
Artimieji informuoja: atsisveikinti su Kęstučiu Mickevičiumi bus galima lapkričio 16 d. nuo 16 val. „Amžiaus vartuose“, Priestočio g. 7, Klaipėdoje. Laidotuvės – lapkričio 17 d. 12 val. Šeima prašo atsinešti po vieną gėlės žiedą.Ilsėkis ramybėje“, – buvo rašoma įraše.
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