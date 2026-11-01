Mirė gerbiamas politikas

Politikas ir inžinierius Cuauhtémoc Cárdenas, generolo Lázaro Cárdenaso sūnus, tris kartus nesėkmingai siekė prezidento posto, tačiau atvėrė kelią kairiesiems į valdžią po dešimtmečius trukusio PRI viešpatavimo.
Be jo būtų neįmanoma suprasti, kaip kairieji Meksikoje iškovojo valdžią. Tiek dabartinė prezidentė Claudia Sheinbaum, tiek jos pirmtakas Andrés Manuel López Obrador – abu priklausantys „Morena“ partijai – žengė greta Cárdenaso per 9-ojo dešimtmečio demokratines kovas. Tuomet El Ingeniero („Inžinierius“ – taip jis buvo vadinamas dėl įgyto inžinerijos išsilavinimo) iš vidaus suardė ilgametę Institucinės revoliucinės partijos (PRI) hegemoniją ir pradėjo šalies politicį perėjimą.
„Stiprių principų žmogus, pakeitęs politinį gyvenimą“, – pareiškė prezidentė C. Sheinbaum, pridurdama, kad „jo orumas ir respublikoniški įsitikinimai išlieka būtina atrama mūsų tautai“. A. M. López Obrador teigė: „Be jo šalies politinė realybė būtų kitokia. Jis buvo pertvarkytojas; jis palieka mums savo pamokas ir idealus, kurie niekada nemiršta.“
Žinia apie jo mirtį lėmė pastaruoju metu retą reiškinį: visų politinių srovių atstovai susivienijo pagerbdami asmenybę, kuri peržengia ideologines ribas. Du buvę Nacionalinio veikimo partijos (PAN) prezidentai – Vicente Fox ir Felipe Calderón – bei visų kitų partijų lyderiai pareiškė savo užuojautą.
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Paskutiniai metai ir palikimas
Žinia apie jo mirtį pasiekė praėjus aštuoniems mėnesiams po to, kai jis buvo paskirtas naujos valstybinės naftos bendrovės „Petróleos Mexicanos“ (Pemex) komisijos, skirtos strateginei angliavandenilių analizei, pirmininku. Cárdenaso vaidmuo įmonėje buvo beveik simbolinis: būdamas 91 metų, jis vadovavo ekspertų grupei, teikusiai nuomones bei rekomendacijas sprendimų priėmimui. Apie šį paskyrimą buvo pranešta kovo 18 d., per naftos ekspropriacijos metines – procesą, kuriam vadovavo jo tėvas, buvęs šalies prezidentas Lázaro Cárdenas, valdęs šalį 1934–1940 m.
Cárdenas išliko svarbia figūra iki pat gyvenimo pabaigos. Prieš kelerius metus, per kitas ekspropriacijos metines, jis viešai pasirodė rinkimų kampanijos renginyje, kad paremtų Claudiją Sheinbaum likus dviem mėnesiams iki rinkimų.
Pastaraisiais metais Cárdenasas viešai kalbėjo retai, tačiau du jo pareiškimai įgavo ypatingą reikšmę: jis pasisakė po Porfirio Muñoz Ledo mirties 2023 m. liepos 9 d. ir vėl po Ifigenia Martínez mirties 2024 m. spalį. Jis pagerbė abiejų jų kovą, draugystę bei indėlį į demokratiją. Visi trys jie tapo demokratijos perėjimo ramsčiais ir didžiausiais autoritetais dabar valdančiajai kairei. Cárdenas, didysis šio judėjimo pradininkas, pasitraukė paskutinis.
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