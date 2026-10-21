Mirė gerbiamas politikas

Apie jo mirtį pirmadienį pranešė šeima ir vyras Lankas Bosas, skelbė nltimes.nl.
Netektis
Buvęs politikas mirė savo namuose Amsterdame po trumpos ligos. Paskutinėmis gyvenimo akimirkomis šalia jo buvo vyras.
1972 metais C. Huijsenas šešis mėnesius dirbo Nyderlandų parlamente, atstovaudamas Krikščionių istorinei sąjungai (CHU).
1976-aisiais jis sugrįžo į parlamentą kaip nepriklausomas narys, prieš tai pasitraukęs iš partijos. Vis dėlto jau kitais metais politikas paliko parlamentą ir grįžo dėstyti istorijos.
C. Huijsenas apie savo homoseksualumą viešai prabilo po incidento per jo priesaikos ceremoniją. Tuomet jo partneris Lankas Bosas, pasakęs, kad atvyko palaikyti savo mylimojo, sulaukė nepatogių klausimų. C. Huijsenas pasipiktino tokiu elgesiu su partneriu ir šis įvykis paskatino jį atvirai prabilti apie savo seksualinę orientaciją.
Vėliau C. Huijsenas grįžo prie pedagoginės veiklos. 1986 metais jis tapo Amsterdamo pietinėje dalyje esančios Gerrito van der Veeno kolegijos direktoriumi ir šias pareigas ėjo iki 1998-ųjų.
Kovojo už LGBTQ+ bendruomenės teises
C. Huijseno veikla neapsiribojo politika ir švietimu. 2007 metais jis kartu su kitais įkūrė fondą „Het Blauwe Fonds“, kuris finansuoja projektus, skatinančius LGBTQ+ bendruomenės lygybę.
2016 metais buvęs politikas išleido savo atsiminimų knygą „Homo Politicus“. Šių metų pradžioje pasirodė atnaujintas jos leidimas „Roze Draad: Strijd, succes en stilstand in vijftig jaar homo-emancipatie“. Lietuviškai šį pavadinimą galima versti kaip „Rožinė gija: kova, sėkmė ir sąstingis per penkiasdešimt homoseksualių žmonių emancipacijos metų“.