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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 Žinios. Visų šventųjų diena; Protestuojantis jaunimas Europoje; istorinis krepšininkės Jocytės triumfas

2026-11-01 18:30 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-01 18:30
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Šiandien, Visų šventųjų dieną, lietuviai masiškai lanko artimųjų kapus, puošia juos gėlėmis ir dega žvakeles. O prie didžiųjų miestų kapinių žmonių tiek daug, kad jie priversti gaišti automobilių spūstyse, trūksta ir parkavimo vietų. 

Šiandien, Visų šventųjų dieną, lietuviai masiškai lanko artimųjų kapus, puošia juos gėlėmis ir dega žvakeles. O prie didžiųjų miestų kapinių žmonių tiek daug, kad jie priversti gaišti automobilių spūstyse, trūksta ir parkavimo vietų. 

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Vokiečių jaunimas išėjo į gatves reikalauti, kad valdžia su jais tartųsi ir padėtų jiems įveikti socialines problemas, taip pat kad net negalvotų įvesti privalomo šaukimo į kariuomenę.

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Kai kur protestuotojai drąsiai nešiojo Sovietų Sąjungos ir Palestinos vėliavas, dalyje miestų po protestų kilo neramumai – policija tramdė šimtus įsiaudrinusių žmonių.

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Istorinį triumfą WNBA pirmenybėse pasiekė „Golden State Valkyries“ komanda, kuri vos antrąjį savo gyvavimo sezoną iškovojo čempionės titulą, tarp laimėjusiųjų šį titulą – lietuvė krepšininkė Justė Jocytė. 

Daugiau aktualiausių Lietuvos ir pasaulio naujienų – TV3 Žiniose arba transliacijoje, kurią rasite straipsnio pradžioje.

 

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