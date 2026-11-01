TV3 Žinios. Visų šventųjų diena; Protestuojantis jaunimas Europoje; istorinis krepšininkės Jocytės triumfas

Vokiečių jaunimas išėjo į gatves reikalauti, kad valdžia su jais tartųsi ir padėtų jiems įveikti socialines problemas, taip pat kad net negalvotų įvesti privalomo šaukimo į kariuomenę.
Kai kur protestuotojai drąsiai nešiojo Sovietų Sąjungos ir Palestinos vėliavas, dalyje miestų po protestų kilo neramumai – policija tramdė šimtus įsiaudrinusių žmonių.
Istorinį triumfą WNBA pirmenybėse pasiekė „Golden State Valkyries“ komanda, kuri vos antrąjį savo gyvavimo sezoną iškovojo čempionės titulą, tarp laimėjusiųjų šį titulą – lietuvė krepšininkė Justė Jocytė.
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