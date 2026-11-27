I. Garuckienė pasakoja, kad streptokoko A bakterija turi per 120 skirtingų atmainų, kurios dažniausiai sukelia tokias infekcijas, kaip tonzilitas ar faringitas, tačiau gali lemti ir minkštųjų audinių bei odos infekcijas. Užkratas sklinda oro lašeliniu būdu, tad pavojus užsikrėsti gali kilti paprasčiausiai kalbant, čiaudint, kosint ar turint kontaktą su bakteriją nešiojančio asmens žaizda. Taip pat liečiant užkrėstus paviršius, naudojantis tais pačiais stalo įrankiais ar indais.
„Įprastai streptokoko A infekcija užsikrečiama ten, kur būriuojasi daugiau žmonių: biuruose, mokyklose, darželiuose, viešuose renginiuose. Kadangi nemažai įtakos turi nepakankama asmens higiena bei silpnesnis imunitetas, dažniausiai infekcija užsikrečia vaikai. Jiems streptokokas A įprastai paveikia gerklę“, – sako vaistininkė.
Nors dalis žmonių gali nejausti jokių simptomu, dažniausiai pasireiškia gerklės skausmas, perštėjimas, skausmingumas ryjant. Pati gerklė gali parausti, patinti, kartais atsiranda gelsvų ar balsvų dėmelių. Net ir sergant besimptome forma, vis tiek galima platinti užkratą.
„Vaikams simptomai įprastai būna ryškesni. Šalia diskomforto gerklėje, gali vystytis ir bendras uždegimas – gali patinti limfmazgiai, pasireikšti raumenų ir galvos skausmai, pakilti kūno temperatūra. Kai kurie žmonės patiria ir pykinimo, vėmimo, pilvo skausmo epizodus“, – pranešime spaudai vardija vaistininkė I. Garuckienė.
Galimos rimtos komplikacijos
Pasak vaistininkės, negydoma Streptokoko A infekcija gali sukelti įvairių komplikacijų. Pavyzdžiui, jei bakterija paveikė gerklę, nesigydant gali atsirasti pūlinių, išsivystyti ausies uždegimas ar sinusitas, plaučių uždegimas. Infekcija gali gali komplikuotis į skarlatiną, celiulitą, o retais atvejais į inkstų bei širdies sutrikimus ar netgi išplisti į vidinius audinius ar kraują.
„Kadangi streptokoko A infekcijos simptomai gali priminti kitas virusines ligas, būtina atlikti tyrimus ir išsiaiškinti tikslią diagnozę. Nemažai pacientų renkasi įsigyti greitąjį testą vaistinėje ir atlikti jį namuose. Tokiu atveju pas gydytoją jau keliaujama su potencialia diagnoze“, – pasakoja I. Garuckienė.
Pasak jos, infekcijos gydymo procesą dažniausiai sudaro antibiotikų kurso vartojimas, simptominis gydymas ir bendras imuniteto stiprinimas. Vaistininkė atkreipia dėmesį, jog siekiant užkirsti kelią infekcijos plitimui, taip pat reikėtų laikytis tinkamos asmeninės higienos. Tai itin aktualu vaikams, kurie dar nėra įsisavinę kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, rečiau plauna rankas.
Kodėl svarbu stiprinti organizmo apsaugą?
Anot vaistininkės, užsikrėtus streptokoko A infekcija, svarbu skirti daugiau pastangų imuninės sistemos ir viso organizmo stiprinimui. Ji rekomenduoja valgyti daugiau vaisių bei daržovių, gerti daug skysčių, pakankamai ilsėtis, turėti tvarkingą miego režimą, šildymo sezonu drėkinti namų ar darbovietės patalpas. Pastarasis aspektas svarbus dėl to, kad išsausėjus orui, gali būti lengviau pažeidžiama kvėpavimo takų ir gerklės gleivinė, todėl bakterijos ir virusai lengviau patenka į organizmą.
„Savo mitybos racioną raginčiau papildyti vitamino C bei cinko turinčiais produktais ar maisto papildais, taip pat žuvų taukais. Vitaminas C yra stiprus antioksidantas, o cinkas padeda organizmui kovoti su infekcijomis. Omega-3 riebiosios rūgštys gali padėti sumažinti organizme vykstančius uždegimus, teigiamai veikia imuninės sistemos veiklą, atmintį, nuotaiką, miego kokybę, širdies sveikatą“, – sako I. Garuckienė.
Ji priduria, jog prieš pasirenkant maisto papildus, rekomenduojama visada pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku – jie, atsižvelgdami į sergančiojo amžių, paskirs reikiamą dozę bei padės išsirinkti tinkamiausią variantą. Suaugusiems ar senjorams įprastai reikia gerokai didesnių dozių, nei vaikams.
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