Specialistės paaiškino, kas yra statinai ir kam jie skiriami, aptarė dažniausiai girdimus įsitikinimus apie šiuos vaistus, ir atskleidė, kodėl jų vartojimo savarankiškai nutraukti nederėtų.
Kaip veikia statinai ir kada jie skiriami?
Statinai – receptiniai vaistai, kuriuos gydytojas skiria cholesterolio kiekiui kraujyje mažinti. Pasak BENU vaistininkės Ingos Norkienės, jie slopina cholesterolio gamybą kepenyse ir padeda stabilizuoti kraujagyslių sienelėse jau susiformavusias aterosklerozines plokšteles.
„Plyšus aterosklerozinei plokštelei, jos vietoje gali susidaryti trombas ir užkimšti kraujagyslę, – sako I. Norkienė. – Jei sutrinka kraujo tekėjimas širdies raumenį maitinančia kraujagysle, gali ištikti infarktas, o jei smegenis maitinančia kraujagysle – insultas. Statinai padeda stabilizuoti plokšteles ir mažina jų plyšimo riziką.“
„Tavo klinika“ šeimos gydytoja Rūta Maciulevičienė priduria, kad gera savijauta nėra širdies ir kraujagyslių sveikatos garantas, o cholesterolį mažinti siekiama dviem atvejais – pirminei širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai aukštos rizikos pacientams, kai norima sumažinti infarkto ar insulto riziką, ir antrinei prevencijai – jau po infarkto ar insulto.
„Vien padidėjęs cholesterolis nėra indikacija gydymui. Mes skaičiuojame individualią riziką konkrečiam pacientui ir vaistus skiriame tada, kai absoliuti nauda pacientui viršija galimą žalą“, – pranešime spaudai sako R. Maciulevičienė.
Paprastai skiriami ilgalaikiam gydymui
Anot I. Norkienės, senosios kartos statinai turėdavo būti vartojami vakare, tačiau šiuo metu jau esama naujų ir veiksmingų vaistų, kuriuos svarbu vartoti reguliariai, o paros metas įtakos neturi. „Statinai pasižymi lėtu veikimu – vien iš savijautos negalime pasakyti, kad jaučiamės geriau, nes vaistas dirba tyliai, o jo veiksmingumą galima įvertinti tik atlikus pakartotinius kraujo tyrimus. Paprastai poveikis įvertinamas praėjus trims–šešiems mėnesiams nuo pirminio paskyrimo“, – teigia vaistininkė.
Statinus pacientai dažnai baiminasi vartoti dėl galimo kepenų pažeidimo, o šią baimę neretai kursto prieš vaistų vartojimą paprastai skiriamas kraujo tyrimas kepenų fermentams įvertinti. „Taip pat dažnai klausiama, kiek laiko reikės vartoti statinus. Kai kurie įsivaizduoja, kad tai bus panašu į antibiotikų kursą. Tikisi, kad pagėrus vaistus metus ar dvejus jų nebereikės“, – pastebi I. Norkienė.
Pasak vaistininkės, statinai paprastai skiriami ilgalaikiam gydymui. Jei širdies ir kraujagyslių ligų rizika didelė arba žmogus jau yra patyręs infarktą ar insultą, šiuos vaistus gali reikėti vartoti visą gyvenimą. Gydymo eigą gydytojas vertina individualiai. Atsižvelgdamas į paciento kraujo tyrimų rezultatus ir tai, kaip kinta cholesterolio kiekis, prireikus jis gali koreguoti statino dozę.
„Pasiekus tikslinį cholesterolio kiekį, gydytojas gali parinkti mažiausią veiksmingą dozę, kuri padeda išlaikyti pasiektą rezultatą. Gydymas statinais paprastai tęsiamas ir pasiekus tikslą“, – sako I. Norkienė.
Įvertinama gydymo nauda ir galimas šalutinis poveikis
R. Maciulevičienė pabrėžia, kad statinus svarbu vartoti reguliariai, nes jų poveikis išlieka tol, kol tęsiamas gydymas. Anot gydytojos, pacientai nerimauja ir dėl galimų raumenų skausmų bei neigiamo vaistų poveikio atminčiai, tačiau sunkios nepageidaujamos reakcijos vartojant statinus pasitaiko itin retai, o jų vartojimo ryšys su demencijos išsivystymu nėra įrodytas. Žinoma, kad statinai gali nežymiai padidinti antrojo tipo cukrinio diabeto išsivystymo riziką, tačiau dažniausiai tai aktualu pacientams, jau turintiems šios ligos rizikos veiksnių.
„Skirdami gydymą visuomet įvertiname individualią paciento kardiovaskulinę riziką, gretutines ligas ir galimą nepageidaujamą vaistų poveikį. Esant indikacijoms skirti statinus, gydymo nauda gerokai viršija galimą riziką. Svarbu šiuos aspektus aptarti su pacientu, kad sprendimas dėl gydymo būtų priimamas remiantis objektyviais medicininiais duomenimis“, – teigia R. Maciulevičienė.
Jei pacientas baiminasi vartoti statinus, pasak gydytojos, pirmiausia pokalbio metu stengiamasi išsiaiškinti, kas kelia nerimą – ankstesnė vaistų vartojimo patirtis ar baimė dėl galimo nepageidaujamo poveikio. „Jeigu pacientas nurodo netoleruojantis statinų, vertinu simptomų pobūdį, jų atsiradimo sąsają su vaisto vartojimu, galimas vaistų sąveikas ir kitas simptomų priežastis. Atsižvelgiant į situaciją, galima mažinti statino dozę, skirti kitą statiną arba koreguoti vartojimo režimą“, – sako R. Maciulevičienė.
Maisto papildai statinų nepakeis
Klientai vaistinėje dažnai teiraujasi, ar vietoj statinų galėtų vartoti cholesterolio kiekiui mažinti skirtus maisto papildus, tačiau I. Norkienė pabrėžia, kad jei jau gydytojas paskyrė statiną, tam yra priežasčių ir paskirto vaisto maisto papildu keisti negalima. Tai ypač aktualu jau patyrusiems infarktą ar insultą.
Vienas iš papildų ingredientų, apie kuriuos teiraujasi klientai, yra monakolinas K. Pasak vaistininkės, jo poveikis panašus į statinų, todėl prieš vartojant tokį papildą kartu su statinu reikėtų pasitarti su gydytoju.
„Vartojant statiną kartu su monakolino K turinčiu papildu, gali padidėti šalutinio poveikio rizika. Jeigu dėl paskirto vaisto kyla abejonių, aptarkite jas su gydytoju prieš keisdami dozę ar nutraukdami gydymą“, – pataria vaistininkė.
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