Vieni iš tokių požymių gali pasireikšti kojose ir pėdose. Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) išskyrė šešis simptomus, kurių nereikėtų ignoruoti, rašoma mirror.co.uk.
Šeši įspėjamieji požymiai, galintys pasireikšti kojose
NHS atkreipia dėmesį, kad periferinių arterijų liga ne visada sukelia pastebimų simptomų. Vis dėlto kai kuriems žmonėms atsiranda tam tikrų pokyčių, kurie gali signalizuoti apie sutrikusią kraujotaką.
1. Kojų skausmas vaikštant ar sportuojant
Vienas dažniausių periferinių arterijų ligos požymių – skausmas fizinio krūvio metu. Einant, bėgant ar sportuojant gali pradėti skaudėti blauzdas, šlaunis ar sėdmenis. Kartais skausmas primena mėšlungį, juntamas kojų nuovargis ar sunkumas.
Šis simptomas vadinamas protarpiniu šlubavimu. Jam būdinga tai, kad nustojus judėti ir pailsėjus skausmas paprastai sumažėja per kelias minutes.
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