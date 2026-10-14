Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Valys: nedidelė tikimybė, kad biudžeto deficitas kitąmet bus didesnis nei 3,8 proc.

2026-10-14 13:45 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-14 13:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Finansų ministrasTaurimas Valys sako, kad Vyriausybėje dar vyksta derybos, tačiau tikimybė, jog kitų metų valstybės biudžeto deficitas limitus viršys smarkiau nei buvo įvardinta anksčiau, yra nedidelė. 

Taurimas Valys Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (5)

Finansų ministrasTaurimas Valys sako, kad Vyriausybėje dar vyksta derybos, tačiau tikimybė, jog kitų metų valstybės biudžeto deficitas limitus viršys smarkiau nei buvo įvardinta anksčiau, yra nedidelė. 

REKLAMA
0

Anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet gali siekti 3,8 proc. BVP ir taip viršyti Mastrichto kriterijuose nustatytą 3 proc. ribą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kol kas nedidelė tikimybė, dirbame, kad jis (deficitas – ELTA) nebūtų didesnis“, – žurnalistams trečiadienį sakė T. Valys.

REKLAMA
REKLAMA

„Kadangi dabar vyksta derybos, kažko daugiau pakomentuoti dar negaliu, nes derybos neužsibaigusios, kai jos bus galutinai užbaigtos, turėsime tarpinį rezultatą – (…) galimai jis (deficitas – ELTA) bus 3,8 proc. (nuo BVP – ELTA), jeigu nepavyks susiderėti su kitais asignavimų valdytojais, jis gali kisti“, – tikino ministras.

REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Praėjusią savaitę premjerui pristačius pagrindines kitų metų valstybės biudžeto kryptis, toliau diskutuojama apie tai, kokiu dydžiu deficitas viršys nustatytas ribas.

Europiniai Mastrichto kriterijai numato, kad biudžeto deficitas neturi viršyti 3 proc. nuo BVP, valstybės skolos lygis – 60 proc. BVP.

Šių metų valstybės biudžete deficitas siekia 2,8 proc. nuo BVP, valdžios sektoriaus skola – 45,4 proc. BVP.

REKLAMA
REKLAMA

Finansų ministras jau sakė, kad 12 Bendrijos šalių dabar prognozuoja kitąmet viršysiančios 3 proc. deficito ribą.

Kitų metų biudžete gynybai numatoma skirti apie 4,8 mlrd. eurų (5 proc. nuo BVP), tuo metu finansuoti daliai demografijos iššūkiams skirto Šeimos paketo priemonių numatyta 150 mln. eurų, taip pat planuojama didinti pensijas, minimalią algą, atlyginimus viešojo sektoriaus darbuotojams.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų