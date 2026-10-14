Valys: nedidelė tikimybė, kad biudžeto deficitas kitąmet bus didesnis nei 3,8 proc.

Anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet gali siekti 3,8 proc. BVP ir taip viršyti Mastrichto kriterijuose nustatytą 3 proc. ribą.
„Kol kas nedidelė tikimybė, dirbame, kad jis (deficitas – ELTA) nebūtų didesnis“, – žurnalistams trečiadienį sakė T. Valys.
„Kadangi dabar vyksta derybos, kažko daugiau pakomentuoti dar negaliu, nes derybos neužsibaigusios, kai jos bus galutinai užbaigtos, turėsime tarpinį rezultatą – (…) galimai jis (deficitas – ELTA) bus 3,8 proc. (nuo BVP – ELTA), jeigu nepavyks susiderėti su kitais asignavimų valdytojais, jis gali kisti“, – tikino ministras.
Praėjusią savaitę premjerui pristačius pagrindines kitų metų valstybės biudžeto kryptis, toliau diskutuojama apie tai, kokiu dydžiu deficitas viršys nustatytas ribas.
Europiniai Mastrichto kriterijai numato, kad biudžeto deficitas neturi viršyti 3 proc. nuo BVP, valstybės skolos lygis – 60 proc. BVP.
Šių metų valstybės biudžete deficitas siekia 2,8 proc. nuo BVP, valdžios sektoriaus skola – 45,4 proc. BVP.
Finansų ministras jau sakė, kad 12 Bendrijos šalių dabar prognozuoja kitąmet viršysiančios 3 proc. deficito ribą.
Kitų metų biudžete gynybai numatoma skirti apie 4,8 mlrd. eurų (5 proc. nuo BVP), tuo metu finansuoti daliai demografijos iššūkiams skirto Šeimos paketo priemonių numatyta 150 mln. eurų, taip pat planuojama didinti pensijas, minimalią algą, atlyginimus viešojo sektoriaus darbuotojams.