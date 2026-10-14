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Taurimas Valys į partnerių kritiką atsakė Algirdo Butkevičiaus žodžiais: „Šaudė tu šaudė“

2026-10-14 15:01 / šaltinis: ELTA
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2026-10-14 15:01
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Finansų ministras Taurimas Valys į koalicijos partnerių kritiką dėl savo kompetencijos atsakė buvusio premjero Algirdo Butkevičiaus išgarsinta fraze „Šaudė tu šaudė“. Ministras teigė konstruktyviai priimantis kritiką, tačiau pareiškė nenorintis komentuoti abstrakčių kaltinimų ir pasityčiojimų.

Taurimas Valys Andrius Ufartas/ELTA

Finansų ministras Taurimas Valys į koalicijos partnerių kritiką dėl savo kompetencijos atsakė buvusio premjero Algirdo Butkevičiaus išgarsinta fraze „Šaudė tu šaudė“. Ministras teigė konstruktyviai priimantis kritiką, tačiau pareiškė nenorintis komentuoti abstrakčių kaltinimų ir pasityčiojimų.

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Pastaruoju metu T. Valys sulaukė ne tik opozicijos, bet ir dalies valdančiųjų kritikos dėl savo kompetencijos, pasigirdo abejonės dėl to, kaip jam Seime seksis pristatyti kitų metų valstybės biudžeto projektą.

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Valys į koalicijos partnerių kritiką atsakė ekspremjero Butkevičiaus fraze: „Šaudė tu šaudė“

Visgi ministras teigė neabejojantis, kad pristatymas vyks sklandžiai.

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„Kai bus klausimų, mes į juos visą laiką atsakysime. Ir aš net neabejoju, kad tas pristatymas bus sklandus ir toks, kokio tikimasi. O visą kritiką iš koalicijos partnerių mes tikrai priimame konstruktyviai, o kai vyksta abstraktūs kažkokie kaltinimai ir pasityčiojimai, tiesiog nesinori komentuoti“, – trečiadienį po Vyriausybės posėdžio žurnalistams teigė ministras.

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Tuo metu į valdančiųjų demokratų atstovo Algirdo Butkevičiaus kritiką dėl kompetencijos T. Valys atsakė paties buvusio premjero išgarsinta fraze.

„Šaudė tu šaudė, ką galiu pasakyti. Daugiau tokių komentarų nekomentuosiu“, – pareiškė ministras, referuodamas į A. Butkevičių, kuriam sakant kalbą europiniame socialistų kongrese 2014 metais angliškas posakis „Shoulder to shoulder“ (petys į petį) nuskambėjo kaip „Šaudė tu šaudė“.

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Koalicijos partneriai pastaruoju metu kritikavo Finansų ministerijos darbą rengiant 2027 m. valstybės biudžeto projektą. 

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius teigė, kad galimų papildomų biudžeto pajamų šaltinių analizę turėtų atlikti ministerija, o ne koalicijos partneriai, kaip esą yra dabar. 

Kaip skelbė ELTA, premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė pagrindines kitų metų valstybės biudžeto kryptis ir patvirtino, kad valdžios sektoriaus deficitas gali siekti 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), taip viršydamas Mastrichto kriterijuose numatytą 3 proc. ribą.

Vyriausybės pristatytame 2027 m. biudžeto plane gynybai numatoma skirti 4,8 mlrd. eurų, arba 5 proc. BVP. Palyginti su šių metų Krašto apsaugos ministerijos biudžetu, finansavimas turėtų padidėti 36 mln. eurų.

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