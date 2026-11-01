Juškaitė „Tirnavia Ice Cup“ varžybose užėmė 10-ąją vietą

Merginų jaunimo kategorijoje Gabrielė Juškaitė su 127,17 balo užėmė 10-ą vietą tarp 26 dalyvių. Ji trumpojoje programoje buvo 8-a (48,29), o laisvojoje – 11-a (78,88).
Varžybas laimėjo Jungtinių Arabų Emyratų atstovė Jevgenija Nikolajeva (168,31). Antra buvo vokietė Arina Gertsog (162,23), o trečia – čekė Tereza Havrankova (146,36).
Jaunučių varžybose dalyvavo Glorija Chatkevič. Ji trumpąją programą baigė 19-a (28,68), o prieš laisvąją programą pasitraukė iš varžybų.
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