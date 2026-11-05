Sleva prieš „Bešiktaš“ pabrėžė būtinybę stabdyti Walkerį

„Jau anksčiau esu žaidęs pas šį trenerį – jie nori pasiimti kamuolį ir bėgti į greitą puolimą nepriklausomai nuo to, ar varžovai pelno taškus, ar ne. Bus svarbu stabdyti pirmą žmogų tam, kad jis neužbėgtų ir nesukurtų greito puolimo situacijos. Taip pat bus svarbu atsitverti juos ir kovoti dėl kamuolių puolime“, – kalbėjo D.Sleva.
Žalgirietis aptarė ir „Bešiktaš“ komandos naujoko, Lonnie Walkerio, kuris jau antrose šio sezono Eurolygos rungtynėse sumetė 30 taškų ir smeigė 7 tritaškius, stabdymą.
„Jis mus stipriai baudė ir praėjusiame sezone, kai žaidė Tel Avivo „Maccabi“ ekipoje. Tai yra labai aukšto lygio taškų rinkėjas. Jis jau supranta komandos taisykles ir spėjo parodyti, kaip gali žaisti aikštelėje“, – pridėjo amerikietis.
Galiausiai D.Sleva išsakė savo mintis apie Keenano Evanso ir Kaodirichi Akobundu-Ehiogu integraciją į Eurolygos rotaciją.
„Jie yra puikūs vyrukai, kurie supranta savo vaidmenis ir kodėl yra čia, o mes taip pat tampame geresni jų išnaudojime ir žaidime kartu. Atrodo, kad jie yra su komanda nuo pat sezono pradžios. Aišku, Kao buvo, bet jam taip pat nebuvo lengva nežaisti sezono pradžioje, o tuomet patekti į rotaciją“, – atsakė D.Sleva.
„Bešiktaš“ ir „Žalgirio“ dvikova prasidės penktadienį 19.00 val. Lietuvos laiku per TV6.
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