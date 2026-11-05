Justina Mikulskytė Angoloje pakartojo karjeros rekordą

Lietuvė mačo pradžioje neutralizavo 3 „break pointus“, o netrukus laimėjo varžovės padavimų seriją ir atitrūko 3:0. Prancūzė vėliau „break pointus“ kūrėsi tiek septintajame, tiek devintajame geimuose, bet lietuvė spaudimą atlaikė.
Antrajame sete T. Lemaitre buvo perėmusi iniciatyvą (2:4), tačiau J. Mikulskytė po kelių minučių laimėjo varžovės padavimų seriją, o aštuntajame geime neutralizavo 2 „break pointus“ (4:4). Lemiamas lūžis įvyko vienuoliktajame geime, kai lietuvė laimėjo dar vieną prancūzės padavimų seriją.
Prancūzė mačą baigė realizavusi vos 1 iš 9 turėtų „break pointų“ (lietuvė – 3 iš 5).
J. Mikulskytė, patekdama į ketvirtfinalį, pakartojo karjeros rekordą WTA 125 kategorijos turnyruose. Lietuvė pelnė 27 WTA vienetų reitingo taškus ir 3450 JAV dolerių, o jos varžovė pusfinalyje paaiškės kiek vėliau.
Dvejetuose J. Mikulskytė su lenke Martyna Kubka be kovos pateko į ketvirtfinalį. Ten jos bandys nugalėti Pietų Afrikos Respublikos žaidėjas – Waroną Mdlulwą ir Wozuko Mdlulwą.
WTA 125 serijos moterų teniso turnyro Luandoje prizų fondą sudaro 115 tūkst. JAV dolerių.
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