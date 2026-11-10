„Mūsų lūkesčiai turi mažėti“: 2027 m. kainos toliau kils, o atlyginimų augimas lėtės?

Lapkričio 10 d. vykusioje SEB banko konferencijoje ekonomistas Tadas Povilauskas pristatė atnaujintas Lietuvos ekonomikos prognozes ir paragino mažinti lūkesčius.
„Turime valdyti lūkesčius“, – konferencijoje vis akcentavo T. Povilauskas.
Prognozuojama, kad 2026 m. vidutinė metinė infliacija sieks 5,2 proc.
O 2027 metų vidutinės metinės infliacijos prognozę SEB padidino nuo 3,5 iki 4,4 proc., tad kitąmet kainos Lietuvoje turėtų augti sparčiau nei kitose Baltijos šalyse.
Latvijoje prognozuojama 3,3 proc., o Estijoje – 3 proc. vidutinė metinė infliacija.
Kas brangs 2027 m.?
SEB ekonomistų vertinimu, šiemet pigę maisto produktai kitąmet gali vėl brangti dėl didėjančių gamybos sąnaudų.
T. Povilauskas atkreipė dėmesį į pieno sektorių, kuriame žaliavinio pieno supirkimo kainos pradeda atsigauti.
„Mūsų pienininkystės sektoriui dugnas lieka už nugaros“, – sakė ekonomistas.
Gyventojų išlaidoms įtakos gali turėti ir energijos kainos. Artimiausiomis savaitėmis turėtų paaiškėti, kaip 2027 metais keisis gamtinių dujų ir visuomeninio elektros tiekimo kainos buitiniams vartotojams.
SEB Finansų rinkų departamento vyriausiasis analitikas Linas Mickus atkreipė dėmesį, kad paslaugos gali brangti ir dėl augančių atlyginimų.
Ekonomistai taip pat aptarė riziką, kad dėl energijos kainų šuolio galėtų pasikartoti 2022 metų infliacijos scenarijus. T. Povilauskas pabrėžė, kad svarbu ne tik tai, kiek energijos kaina padidėja, bet ir kiek laiko ji išlieka aukšta.
Kalbėdamas apie šildymo sezoną ekonomistas paaiškino, kad dėl pabrangusio biokuro išlaidos šildymui gali būti didesnės.
Anot T. Povilausko, jeigu oro temperatūra bus panaši kaip praėjusį šildymo sezoną, išlaidos galėtų padidėti 15–20 proc. Tačiau jei žiema būtų šiltesnė, jos galėtų būti panašios ar net mažesnės nei pernai.
Ekonomistas taip pat priminė, kad nuo sausio 1 d. numatomas dyzelino kainos didėjimas, tačiau neatmetė galimybės, kad valdžia sprendimus dar gali peržiūrėti.
Kiek didės atlyginimai ir pensijos?
SEB prognozuoja, kad 2027 metais vidutinis darbo užmokestis prieš mokesčius Lietuvoje augs 7,2 proc. Šių metų antrąjį ketvirtį metinis atlyginimų augimas siekė 10,1 proc.
„Mane nustebino tas dydis“, – apie spartų atlyginimų augimą kalbėjo T. Povilauskas.
Vis dėlto kitąmet tokio augimo nesitikima.
„Mūsų lūkesčiai turi mažėti“, – pabrėžė ekonomistas.
Prognozuojama, kad 2027 metais minimali mėnesio alga (MMA) prieš mokesčius didės nuo 1 153 iki 1 245 eurų, arba maždaug 8 proc. Vidutinė senatvės pensija turėtų augti nuo 747 iki 825 eurų per mėnesį, arba apie 10 proc.
Prognozuojamas lėtesnis Lietuvos ekonomikos augimas
SEB sumažino 2026 metų Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo prognozę nuo 3 iki 2,7 proc. 2027 metų prognozė nepasikeitė – šalies ekonomika turėtų augti 2,1 proc.
T. Povilauskas paaiškino, kad šių metų prognozė sumažinta dėl silpnesnių nei tikėtasi trečiojo ketvirčio rezultatų.
„Tai darome iš atsargumo“, – pridūrė ekonomistas.
Trečiąjį ketvirtį ekonomikos augimą reikšmingai stabdė statybų sektorius, o nerimą kėlė ir informacijos bei ryšių sektoriaus rezultatai.
Prie augimo labiausiai prisidėjo tradiciniai sektoriai – apdirbamoji gamyba ir prekyba.
Ekonomistas taip pat perspėjo, kad dėl padidėjusios infliacijos pirmąjį 2027 metų pusmetį gyventojų vartojimas gali augti lėčiau.