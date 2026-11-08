Šildymo kaina lapkritį bus itin didelė: štai ką svarbu žinoti gyventojams

LŠTA atstovo teigimu, šių metų spalis buvo šiltesnis nei pernai: vidutinė lauko oro temperatūra siekė 9,7 laipsnio šilumos, kai 2025-ųjų spalį – 7,4 laipsnio.
„Šiemet spalį vidutinė šilumos kilovatvalandės (kWh) kaina buvo apie 28 proc. aukštesnė, lyginant su pernai metų (nuo 7,17 padidėjo iki 9,20 cento už kWh su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Prognozuojame, kad šiltesni orai stabilizavo padidėjusią šilumos kainą ir mokėjimams tai turės teigiamos įtakos“, – Eltai teigė M. Paulauskas.
Tiksliai įvertinti spalio sąskaitas – sudėtinga
LŠTA specialistų vertinimu, apibendrintai įvardyti vidutines spalio sąskaitas šalies mastu šiemet yra itin sudėtinga dėl pasikeitusio reglamentavimo. Nuo spalio 1 dienos įsigaliojus naujoms Šilumos ūkio įstatymo nuostatoms, faktinis šildymo įjungimo laikas skiriasi ne tik tarp miestų, bet ir tarp atskirų daugiabučių.
Daugiabučiuose su modernizuotais nepriklausomo pajungimo šilumos punktais šildymo sezonas oficialiai prasidėjo jau spalio 1 d., o faktinį šilumos tiekimą reguliuoja patys pastato prižiūrėtojai. Tuo tarpu nemodernizuotuose namuose šildymas pradedamas savivaldybių sprendimu, kai trijų parų vidutinė temperatūra nukrenta žemiau 10 laipsnių šilumos.
Tikslesnes spalio mėnesio mokėjimų tendencijas atskiruose miestuose LŠTA žada surinkti ir pateikti artimiausiu metu.
Lapkritį – PVM įtaka ir priklausomybė nuo orų
Žvelgdamas į lapkričio mėnesį, M. Paulauskas atkreipia dėmesį, kad šilumos kaina bus apie 33,6 proc. didesnė nei pernai tuo pačiu metu, o tam didelės įtakos turi pasikeitęs PVM tarifas – pernai galiojo lengvatinis 9 proc. PVM, o šiemet taikomas standartinis 21 proc. tarifas.
„Jei vidutinė lauko oro temperatūra šiemet lapkritį bus panaši kaip pernai, tai sąskaitos už šildymą didės trečdaliu. Jei šiemet bus šilčiau nei pernai – augimas bus mažesnis“, – teigė LŠTA atstovas.
Lietuvos energetikos agentūra (LEA) sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9 iki 21 proc., sąskaita už šildymą vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotuose ir apie 10 eurų nerenovuotuose daugiabučiuose.
LEA duomenimis, rugsėjį vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje siekė 8,07 cento už kilovatvalandę (kWh) be PVM, kai prieš metus ji sudarė 6,33 cento už kWh.
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