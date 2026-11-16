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TV3 naujienos > Vytaro ferma

Vytaras Radzevičius apšvarino Martyno Starkaus sodybą: „Nuvažiuosiu pas kaimyną vogti...“

2026-11-16 19:55 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-16 19:55
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Žinomas keliautojas ir TV laidų vedėjas Vytaras Radzevičius laidoje „Vytaro ferma“ ėmėsi naujo iššūkio – po to, kai augintiniams Šmikiui ir Tundrai buvo oficialiai suteikta Lietuvos pilietybė ir išduoti naminių gyvūnų pasai, keturkojams prireikė ir tikro būsto. Vytaras nusprendė jiems savo rankomis sukonstruoti modernią ir tvarią būdą iš lentų likučių.

Žinomas keliautojas ir TV laidų vedėjas Vytaras Radzevičius laidoje „Vytaro ferma“ ėmėsi naujo iššūkio – po to, kai augintiniams Šmikiui ir Tundrai buvo oficialiai suteikta Lietuvos pilietybė ir išduoti naminių gyvūnų pasai, keturkojams prireikė ir tikro būsto. Vytaras nusprendė jiems savo rankomis sukonstruoti modernią ir tvarią būdą iš lentų likučių.

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Darbus Vytaras pradėjo su išankstiniais brėžiniais, pasitelkęs tik terasinių lentų likučius, kurie malkinėje pragulėjo jau porą metų.

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„Man patinka su savimi, kai pats dirbu. Pats su savimi pašneki, pagiri, kai reikia, pakritikuoji. Žodžiu, vis tiek geriau nei žmona sakytų: nu kas taip daro, Vytarai?“ – meistraudamas kalbėjo jis.

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Vytaras pamatui pasirinko nedidelę paletę ir sukonstravo patogų atverčiamą stogą, kad būstą vėliau būtų lengva išvalyti.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Kaip koks vagis“: Vytaras Radzevičius iš Martyno Starkaus sodybos nusprendė kai ką nuglvelbti

Nuvažiavo pas Martyną Starkų į sodybą

Visgi priėjus prie stogo dangos pritrūko medžiagų. Laidos vedėjas sumanė, kad tam idealiai tiktų tikro stogo likučiai, kurių, kaip žinojo Vytaras, turėjo jo bičiulis Martynas Starkus. Nešvaistydamas laiko, vyras nusprendė pasiskolinti trūkstamų medžiagų iš draugo, jam nematant.

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„Nuvažiuosiu pas kaimyną vogti skardos. Pas Martyną Starkų... Žinau, kad pasiliko stogą darant likučių. Tai aš turiu juos susirasti kaip koks vagis ir pasiimti, kiek man reikės“, – juokėsi V. Radzevičius.

Nuvažiavęs pas bičiulį jis rado lenkų gamintojo malksnų imitacijos skardą, Vytaras taikliai išmatavo reikalingus lakštus, pasiskolino tris gabalus ir sėkmingai juos pritaikė naujajam šunų namukui.

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„Regis, man patinka kol kas tai, ką aš čia darau. Net nesikeikiau dar nei karto“, – šyptelėjo jis.

Kaip Vytarui sekėsi statyti būdą, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Vytaro ferma“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 20 val. per TV3 televiziją.

VISĄ LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Vytaro ferma“.

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