Parodė, ką prieš 1000 metų valgė mūsų protėviai: pasigaminti paprasta ir šiandien, o skonis – nustebins

Kadangi patiekalui reikėjo skambaus pavadinimo, kaimo bendruomenė sugalvojo lietuvišką žodį – lapnočiai.
Lapnočiams reikės:
- Burokėlių lapų
- Šoninės (pjaustytos kubeliais)
- Morkų
- Svogūnų
- Mėsos (maltos jautienos)
- Miežių (pagrindinės senovės grūdinės kultūros)
- Druskos
- Prieskonių (meškinių česnakų, garstyčių, šviežiai maltų juodųjų pipirų)
- Šiek tiek vandens
Gaminimo eiga ir visa laida – kitame straipsnio puslapyje.
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