Paviešintas netikėtas Martyno Starkaus ir Vytaro Radzevičiaus kadras: vyrai apsinuogino

Socialiniuose tinkluose pasirodė M. Starkaus įrašas.
Plinta netikėtas kadras
Jame – nuotrauka, kurioje jis įsiamžinęs su V. Radzevičiumi.
Paaiškėjo, kad šis kadras buvo užfiksuotas net prieš tris dešimtmečius.
„Čia prieš kokius 30 metų. Tikriau galiu pasakyti, kad paveiksluota juostinių fotiku, vasara ir kad ten esu aš (kairėje) ir gerb. Radzevičius. Vytaras Radzevičius. Pramogavom anuomet su draugais guminėmis valtimis, ant vandens.
Tai tas istorijas irgi prisiminsim. Kai susitiksim ture. Tam tikra prasme – priešistorė, kas buvo, kai dar tų kelionių kitokių nebuvo. Kiek prisiminsim, žinoma.
Ateikit, jau scenos dekoracijas užsakėm, rūbines, valytojos po to ateis irgi, marškinėlius, garsą ir šiek tiek šviesų. Reik, kad kažkiek atsipirktų.
P.S. dūmų nebus, sako dabar jau nemadinga. Bet linksma tai pakankamai.
Turo datos, vietos ir bilietai – komentaruose“, – rašė M. Starkus.