Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paviešintas netikėtas Martyno Starkaus ir Vytaro Radzevičiaus kadras: vyrai apsinuogino

2026-10-25 10:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 10:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Keliautojai Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius ruošiasi džiugiam įvykiui – jau netrukus jie surengs savo turą „Starkus ir Radzevičius. Po 20 metų: kelioninio humoro istorijos prie laužo“. O šia proga bičiuliai savo gerbėjus nustebino itin netikėtu kadru iš praeities. 

Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (7)

Keliautojai Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius ruošiasi džiugiam įvykiui – jau netrukus jie surengs savo turą „Starkus ir Radzevičius. Po 20 metų: kelioninio humoro istorijos prie laužo“. O šia proga bičiuliai savo gerbėjus nustebino itin netikėtu kadru iš praeities. 

REKLAMA
1

Socialiniuose tinkluose pasirodė M. Starkaus įrašas. 

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytaras Radzevičius ir Martynas Starkus laidoje „Gyvūnų pasaulis“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Plinta netikėtas kadras

Jame –  nuotrauka, kurioje jis įsiamžinęs su V. Radzevičiumi. 

REKLAMA
REKLAMA

Paaiškėjo, kad šis kadras buvo užfiksuotas net prieš tris dešimtmečius. 

„Čia prieš kokius 30 metų. Tikriau galiu pasakyti, kad paveiksluota juostinių fotiku, vasara ir kad ten esu aš (kairėje) ir gerb. Radzevičius. Vytaras Radzevičius. Pramogavom anuomet su draugais guminėmis valtimis, ant vandens.

REKLAMA

Tai tas istorijas irgi prisiminsim. Kai susitiksim ture. Tam tikra prasme – priešistorė, kas buvo, kai dar tų kelionių kitokių nebuvo. Kiek prisiminsim, žinoma.

Ateikit, jau scenos dekoracijas užsakėm, rūbines, valytojos po to ateis irgi,  marškinėlius, garsą ir šiek tiek šviesų. Reik, kad kažkiek atsipirktų.

P.S. dūmų nebus, sako dabar jau nemadinga. Bet linksma tai pakankamai.

Turo datos, vietos ir bilietai – komentaruose“, – rašė M. Starkus.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų