Nuo didžėjaus pulto iki kanapių ūkio: Radzevičius pakvies neeilinei pažinčiai su gyvenimą pakeitusiu Martynu

Apsilankęs Martyno kanapių ūkyje, Vytaras neslėps – šio augalo pavadinimui visuomenėje iki šiol lipdomos nepagrįstos etiketės, todėl verta griauti gajus mitus.
„Kai išgirstame žodį „kanapės“, pokalbio tone visada yra toks keistas atspalvis. Bet tai – labai tradicinis, senas lietuviškas augalas, naudotas ne kokiam svaiginimuisi ar nusiraminimui, o būtent kaip techninė kultūra. Jo pritaikymas yra milžiniškas – nuo rūbų ir virvių iki maisto bei statybų“, – laidoje pasakos V. Radzevičius.
Ūkio šeimininkas Martynas atskleis, kad jo auginamos kanapės daugiausia skirtos maisto ir medicinos pramonei – žiedynai kaupia vertinguosius kanabinoidus (CBD), o mažos sėklytės pasižymi ypatingu maistingumu. Vytaras iš arčiau susipažins ir su kruopščia augalų priežiūra: kad kanapės suformuotų didesnius žiedus ir nesusirgtų pelėsiu, tenka nuolat retinti lapus, užtikrinant gerą vėjo cirkuliaciją.
Čia laidos vedėjo lauks ir išskirtinė degustacija – Martynas pavaišins jį fermentuotu kanapių žiedų gėrimu, kuris stebins ryškia spalva bei neįtikėtinai sodriu aromatu.
Laidoje žiūrovai išvys ir dar vieną eksperimentą – senovinį geležies lydymo procesą. Vytaras prisipažins, kad atliekant kasinėjimus sodyboje, jam ne kartą teko iškasti senų, parūdijusių geležies dirbinių, tačiau pats lydymo amatas iki šiol kėlė nemažai klausimų.
„Kai įsigijau šią sodybą, kartais tekdavo ką nors kasti, tai esu iškasęs nemažai geležų – visokių parūdijusių vyrių, sukabinimų. Geležis Lietuvoje nuo seno išgaunama iš rūdos, kuri, žinoma, buvo
lydoma. Bet kaip tai buvo daroma, man sunku įsivaizduoti, nes vaizduotėje iškyla didžiulės krosnys. Tačiau iš tiesų visa tai galima pamatyti pas meistrus“, – teigs laidos vedėjas.
Atsakymų jis ieškos susitikęs su archeologu Gvidu ir jo komanda, kuri senovinį procesą atkuria naudodama specialią krosnį – rudnelę. Geležies lydymas truks visą dieną. Vytarui teks iš arti stebėti, kiek žinių, kruopštumo ir kantrybės reikia, kad iš rūdos būtų išgaunamas metalas.
„Mums reikėtų palaikyti bent jau 1300 laipsnių temperatūrą, tačiau matuojant specialiu termometru, kartais ji siekia ir 1500 laipsnių ar net šiek tiek daugiau“, – apie sudėtingą procesą pasakos meistrai.
Procesas pasieks kulminaciją tuomet, kai po ilgo laukimo iš išardytos krosnies bus išimamas įkaitęs metalo lydinys.
„Unikalus laukimo momentas, kai visi susirenka aplink rudnelę ir žiūri: ištrauks ar neištrauks. Kol, galų gale, kaip koks trofėjus iškeliamas žaruojantis metalo gabalas, kurį žmogus sukūrė visiškai primityviomis, senovinėmis priemonėmis. Tas momentas iš tiesų yra šventės kulminacija“, – įspūdžiais dalinsis V. Radzevičius.
Be istorinių bei netikėtų atradimų, laidoje netrūks ir jaukių sodybos rūpesčių. Vytaras pademonstruos gausių pusryčių receptą, tvarkysis kieme bei iš pagrindų perrūšiuos savo dirbtuvėse per ilgus metus susikaupusius nenaudojamus daiktus.
Laida „Vytaro ferma“ – pirmadieniais, 20 val. per TV3.
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