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TV3 naujienos > Receptai

Iš miško gėrybių – dieviškas patiekalas: Vytaras Radzevičius parodė, kaip išvirti tikrą grybienę

2026-10-17 10:45 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-17 10:45
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Laidoje „Vytaro fermaVytaras Radzevičius pademonstravo, ką veikti su miško gėrybių pertekliumi, ir pasidalijo iš kaimynų lenkų atkeliavusiu kalėdinės grybienės receptu. Patiekalą Vytaras paruošė išskirtiniu būdu – katile tiesiai ant laužo.

Laidoje „Vytaro fermaVytaras Radzevičius pademonstravo, ką veikti su miško gėrybių pertekliumi, ir pasidalijo iš kaimynų lenkų atkeliavusiu kalėdinės grybienės receptu. Patiekalą Vytaras paruošė išskirtiniu būdu – katile tiesiai ant laužo.

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Grybų sriubai reikės:

  • Baltų grybų (baravykų, makavykų, kazlėkų – kuo daugiau, tuo skaniau)
  • 1 l vištienos sultinio (labai tinka likęs nuo keptos vištos)
  • 1 didelės morkos
  • 1 svogūno
  • 3–4 bulvių
  • Grietinės 
  • Alyvuogių aliejaus (apkepinimui)
  • Šviežių krapų (smulkintų)
  • Druskos ir šviežiai maltų juodųjų pipirų (pagal skonį)
  • Vandens (jei trūksta skysčio)

Gaminimo eiga ir visa laida – kitame straipsnio puslapyje.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Iš miško gėrybių – dieviškas patiekalas: Vytaras Radzevičius parodė, kaip išvirti tikrą grybienę

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