Iš miško gėrybių – dieviškas patiekalas: Vytaras Radzevičius parodė, kaip išvirti tikrą grybienę

Grybų sriubai reikės:
- Baltų grybų (baravykų, makavykų, kazlėkų – kuo daugiau, tuo skaniau)
- 1 l vištienos sultinio (labai tinka likęs nuo keptos vištos)
- 1 didelės morkos
- 1 svogūno
- 3–4 bulvių
- Grietinės
- Alyvuogių aliejaus (apkepinimui)
- Šviežių krapų (smulkintų)
- Druskos ir šviežiai maltų juodųjų pipirų (pagal skonį)
- Vandens (jei trūksta skysčio)
Gaminimo eiga ir visa laida – kitame straipsnio puslapyje.
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