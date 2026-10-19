Seną svajonę įgyvendinti užsimanęs Vytaras Radzevičius prisiminė: „Turiu Laisvę, kuri yra mano nelaisvė“

Šįkart laidoje „Vytaro ferma“ vedėjas nuvyko į svečius pas kadaise Užupyje gyvenusį buvusį didžėjų Martyną, kurio gyvenimas šiandien – kardinaliai kitoks. Jis ne tik apsigyveno kaime, bet ir ėmė čia puoselėti – ne tokį jau įprastą – kanapių ūkį.
Ūkyje naudoja geriausią trąšą – žemaitukų mėšlą
Apsilankęs Martyno kanapių ūkyje, Vytaras neslėpė – šio augalo pavadinimui visuomenėje iki šiol lipdomos nepagrįstos etiketės, todėl verta griauti gajus mitus.
„Kai išgirstame žodį „kanapės“, pokalbio tone visada yra toks keistas atspalvis. Bet tai – labai tradicinis, senas lietuviškas augalas, naudotas ne kokiam svaiginimuisi ar nusiraminimui, o būtent kaip techninė kultūra. Jo pritaikymas yra milžiniškas – nuo rūbų ir virvių iki maisto bei statybų“, – laidoje pasakojo V. Radzevičius.
Ūkio šeimininkas Martynas atskleidė, kad jo auginamos kanapės daugiausia skirtos maisto ir medicinos pramonei – žiedynai kaupia vertinguosius kanabinoidus (CBD), o mažos sėklytės pasižymi ypatingu maistingumu. Vytaras iš arčiau susipažino ir su kruopščia augalų priežiūra: kad kanapės suformuotų didesnius žiedus ir nesusirgtų pelėsiu, tenka nuolat retinti lapus, užtikrinant gerą vėjo cirkuliaciją.
O štai savo ūkyje Martynas naudoja ir ypatingą trąšą – žemaitukų mėšlą. Šie arkliai iškart patraukė Vytaro dėmesį.
„Čia yra ekologinis, biodinaminis ūkis. Žemaitukai gamina trąšas, kuriomis mes tręšiame kanapes, daržus. Bet dar toks ir emocinis ryšys – atrodo, kad mano tėvai yra pirma karta miestiečių, užaugusių be žirgo. Bet seneliai, proseneliai visada turėjo žirgą“, – pasakojo ūkio savininkas Martynas.
Šie žodžiai privertė Vytarą susimąstyti ir prisiminti seną savo svajonę – įsigyti žemaituką ir savo fermoje.
„Gal iš tiesų man irgi vertėtų įsigyti žemaituką. Grįžtu prie tos pačios minties. Aš taip save ir įsivaizduoju – turėčiau bričką (vežimą – red. past.) vasarą, žiemai roges jau turiu pasidaręs. Turėčiau čia žemaituką, kuris man šienautų žolę ir gamintų labai geras trąšas.
Aš iškart nuklystu į svajones ir jos man atrodo labai realios. Bet tada prisimenu, kad aš vedęs, turiu Laisvę, kuri yra mano nelaisvė. Ir tada pradedu galvoti, kaip sureaguotų žmona, jeigu atvažiavusi vieną dieną ji rastų klaidžiojančius po sodybą žemaitukus“, – pasakojo V. Radzevičius.
Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje.
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