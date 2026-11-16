Dešimtis tūkstančių keturkojų išgelbėjusios gyvūnų prieglaudos likimas – ant plauko: reikia 62 tūkst. eurų

Prieglaudos įkūrėja sako – patys bandytų įsigyti parduodamus statinius, tačiau iš aukų sutaupytų lėšų kol kas neužtenka.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Panevėžio gyvūnų globos draugijoje – pilni voljerai beglobių
„Labai tikimės, kad ji atsigaus...“
Tai Magistra. Taip savanoriai šią pasikelti negalinčią mišrūnę pavadino ne šiaip sau. Būtent klaidžiojančią magistralėje ją aptiko policijos pareigūnai.
„Ji atvažiavo vieni kauliukai iš tikrųjų, nevaldanti galinių kojyčių“, – pasakojo savanorė Miglė.
Greičiausiai, pasak savanorės, ja tiesiog atsikratė šeimininkai.
„Kad ji klaidžiojo kurį laiką, tai faktas. Ir ausytė nugraužta musių greičiausiai ir erkių turėjo begalę“, – pasakojo savanorė Miglė.
Savanorė meiliai stengiasi pelnyti pasitikėjimą kito nelaimėlio, kurį savanoriai galbėjo iš baisių sąlygų. Jį šeimininkas paliko tiesiog pririštą prie grandinės ir išvyko.
„Kaimynai ir seniūnas šiek tiek jį maitino, bet tiesiog per atstumą, vos ne su grėbliu pastumdavo ten tą maistą, kadangi jis labai puolė“, – pasakojo savanorė Džiuginta.
Ir tokių paliktų, išmestų Panevėžio gyvūnų globos draugijoje – pilni voljerai. Ir jaunų, ir nusenusių, ligotų.
„Dešimtim tūkstančių, nes būdavo ir po pusantro tūkstančio per metus ir po du tūkstančius. Sudėjus visus 30 metų tai daug, daug, daug“, – pasakojo Panevėžio gyvūnų globos draugijos vadovė Rūta Liberienė.
Kalėjimų tarnyba nebereikalingą turtą perdavė Turto bankui
Panevėžio gyvūnų prieglauda – viena pirmųjų Lietuvoje. Ją prieš tris dešimtmečius įkūrė ilgametė jos vadovė. 15 metų pamestinukai glaudžiasi čia – netoli Panevėžio. Štai senose nuotraukose matyti, kaip atrodė pastatai, kai juos pagal panaudos sutartį anuomet perleido Kalėjimų tarnyba.
„Iš viso čia buvo lūšnynas visiškai, be langų, be nieko.“
Gerbūvį keturkojams prieglauda kūrė geradarių aukomis, gelbėjo savanoriai.
Prieš kelerius metus Kalėjimų tarnyba nebereikalingą jai turtą perdavė Turto bankui. Tačiau, pasak gyvūnų prieglaudos įkūrėjos, ji buvo įsitikinusi, kad pagal galiojančią panaudos sutartį ramiai gyvens iki 2029-ųjų pavasario.
Tad žinia, kad šie pastatai ir žemės sklypas atsidūrė aukcione nepasibaigus panaudos sutarčiai, visus pribloškė.
„Kur juos dėti, tai va, čia didžiausia bėda, kur su jais talpintis“, – svarstė savanorė Miglė.
Pastatų pardavimo suma – 62 tūkst. eurų
Pirmasis aukcionas – jau šių metų gruodį.
„Pagal grafiką priėjo laikas jiems pardavinėti. Tikrai nebuvo vienos dienos sprendimas“, – tikino Panevėžio rajono meras Antanas Pocius.
Turto bankas skelbia pradinę pardavimo sumą – kiek daugiau nei 62 tūkstančius eurų. Pirkėjams siūloma įsigyti gyvenamąjį namą, garažą, kiaulidę bei kitus statinius su žemės sklypu.
„Mes net neįsivaizdavom, kad tokia suma yra, kad tokia gali būti. Nurodyta labai gražiai, kad gyvenamasis namas, virtuvė, tvenkinys, geras privažiavimas. Kaip matot, to tvenkinio iš viso nelikę, tai yra apžėlusi bala, tokio kaip namo tai čia niekada nėra net buvę“, – pasakojo gyvūnų globos draugijos vadovė R. Liberienė.
Panevėžio rajono meras sako bandęs ieškoti būdų, kaip išsaugoti prieglaudą toje pačioje vietoje. Svarstė gal turto bankas perleistų pastatus savivaldybei.
„Jeigu jie kažkam atiduoda pastatą, jie nori už tą kažką gauti likvidaus, išmainyti kitais žodžiais. Nelabai ką mainyt turim“, – aiškino Panevėžio rajono meras A. Pocius.
Turi 45 tūkst, eurų, bet visų panaudoti negali
Negali savivaldybė, anot mero, tiesiog aukcione nupirkti ar biudžeto lėšomis prisidėti. Tad lieka viltis – geradarių aukos.
„Surinkta lygiai 1000 eurų“, – sakė gyvūnų globos draugijos vadovė R. Liberienė.
Tiek prieglaudai pavyko surinkti maždaug per 3 dienas.
Prieglaudos įkūrėja ir vadovė sako buvo įsitikinusi, kad turi dar dvejus metus, kol baigsis panaudos sutartis. Iš aukų gyvenanti prieglauda vylėsi susitaupyti pinigų ir patys dalyvauti aukcione.
„Mes savo turim 45 tūkstančius“, – sakė R. Liberienė.
Tačiau išleisti visų iki nulio negali.
„Liktume visiškai tušti, neturėtume nei už elektrą, nei už komunalines paslaugas, nei už šiukšles, nei veterinaro paslaugoms, niekam neturėtume, liktume tiesiog prie suskilusios geldos“, – tikino R. Liberienė.
Tiesa, prieglaudos vadovė sako gavusi užtikrinimą, kad kas benupirktų pastatus, panaudos sutartis liktų galioti iki 2029-ųjų. Tai laikas, per kurį prieglauda turėtų susirasti naują vietą, jei visgi nepavyks patiems įsigyti šių pastatų.
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