Živilės Pinskuvienės šeimoje – nepamirštamas įvykis: „Jau...“

Pasirodo, spalio 25-ąją jos mylimam šeimos augintiniui sukako net 14 metų!
Ypatinga proga
Kaip savo įraše pažymi merė, nors ilgamečiam keturkojui draugui jau 14 metų ir dantukų likę nebe kažin kiek, likusius rūpesčius šeima patiki tik profesionalams.
Ž. Pinskuvienė negailėjo gražių žodžių veterinarijos gydytojai odontologei, dėkodama jai už profesionalumą, švelnumą ir nuoširdžią meilę keturkojui pacientui.
„Mūsų Poršiukui jau 14 metų, dantukų ne kažin kiek belikę, tad ir tuos patikime tik profesionalams! Džiaugiamės, kad jais rūpinasi nuostabi veterinarijos gydytoja odontologė Miglė Jarmalytė – profesionalumas, švelnumas ir meilė keturkojams viename!“, – rašė merė.
Šis šiltas įrašas sulaukė didelio sekėjų dėmesio.
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