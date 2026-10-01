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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Visų akys – į Živilę Pinskuvienę: moters įvaizdis nepaliko abejingų

2026-10-01 20:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 20:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 1-osios vakarą vyksta Lietuvos automobilių klubo 100 metų jubiliejaus šventė. Į Kauno valstybinį muzikinį teatrą susirinko automobilių sporto žvaigždės ir kitų sričių atstovai. 

Lietuvos automobilių klubo 100 metų jubiliejus (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
GALERIJA (64)

Spalio 1-osios vakarą vyksta Lietuvos automobilių klubo 100 metų jubiliejaus šventė. Į Kauno valstybinį muzikinį teatrą susirinko automobilių sporto žvaigždės ir kitų sričių atstovai. 

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Tarp jubiliejaus svečių buvo galima išvysti ir Širvintų rajono merę Živilę Pinskuvienę su vyru Jonu Pinskumi. 

(64 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos automobilių klubo 100 metų jubiliejus

Pora suspindo elegancija

Šventei Pinskai pasirinko elegantiškus, klasika dvelkiančius įvaizdžius.

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J. Pinskus pasipuošė tamsiai mėlynu kostiumu, kurį papildė balti marškiniai ir bordo spalvos kaklaraištis.

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Tuo metu Ž. Pinskuvienė suspindo tamsia, raudonais gėlių raštais marginta suknele, kurios siluetą pabrėžė diržas, o įvaizdį užbaigė prie aprangos derantys aukštakulniai ir elegantiška delninė.

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1926 metais įkurtas Lietuvos automobilių klubas (LAK) – seniausia automobilininkus jungianti visuomeninė organizacija šalyje. 

Kaip rašoma oficialioje klubo svetainėje, nors pirmasis automobilis Lietuvoje įregistruotas buvo dar 1896 metais, tačiau tik 1925 metų pabaigoje gerai žinomi ir gerbiami Lietuvos visuomenės veikėjai Kipras Petrauskas, Liudas Daukša, Silvestras Žukauskas ir Anatolijus Rečka ėmėsi ryžtingesnių veiksmų kuriant nacionalinį automobilių klubą.

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Netrukus grupelės entuziastų pastangas vainikavo sėkmė – 1926 metų kovo 20 dieną buvo įregistruoti Lietuvos automobilių klubo įstatai.

Neatskiriama LAK veiklos dalis – automobilių ir motociklų lenktynių organizavimas, o svarbiausiu klubo renginiu tapo jį tebegarsinančios ir dabar tradicinės lenktynės „Aplink Lietuvą” šalies Prezidento taurei laimėti.

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