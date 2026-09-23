Živilė ir Jonas Pinskai parduoda rezidenciją prestižinėje Vilniaus vietoje: kaina atima žadą

Už šį unikalų 395 kv. m būstą su 19,17 aro sklypu prašoma 1 990 000 eurų.
Valdos ypatybės: nuo privataus parko iki svečių namo
Apie parduodamą namą Ž. Pinskuvienė patvirtino ir portalui 15min. Parduodamas objektas išsiskiria ne tik strategine ir vaizdinga vieta, bet ir apgalvotu bei prabangiu išplanavimu, skirtu ieškantiems visiško privatumo bei aukščiausio lygio komforto.
19,17 aro kraštiniame sklype, apsuptame brandžios žalumos ir miško, įkurtą visą gyvenamąjį kompleksą sudaro:
- Pagrindinis namas: Mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių pastatas. Namo statybos metai – 1999 m., o 2006 m. atlikta pilna renovacija.
- Atskiras svečių pastatas: Užtikrinantis privatumą – jame įrengta pirtis, poilsio kambarys bei miegamasis.
- Atskiras garažas ir ūkiniai pastatai.
Sodybos kiemas paverstas privačia oaze – subrendę augalai, dekoratyviniai krūmai bei nepriekaištinga veja sukuria privataus parko atmosferą. Čia įrengtos kelios terasos, grilio zona ir poilsio erdvė.
Laukia ir vidaus, ir lauko baseinai
Ypatingas dėmesys rezidencijoje skirtas sveikatingumo bei poilsio zonoms. Pagrindiniame name įrengta vidaus „wellness“ erdvė su baseinu ir sūkurine vonia. Tuo tarpu lauko kieme įrengtas šildomas baseinas su srove, leidžiantis mėgautis vandens pramogomis bet kuriuo metų laiku.
Rezidencijos interjere vyrauja klasikinė, laikui nepavaldi estetika. Vidaus apdailai ir baldams panaudotas masyvus raudonmedis, tamsaus medžio elementai, odiniai baldai bei židiniai.
Namuose taip pat suformuota bibliotekos erdvė.
Atskirą charakterį interjerui suteikia medžioklės tematikos detalės, kurios atspindi klasikinį angliško užmiesčio namo ar privačios medžioklės rezidencijos stilių.
Pro didelius namo langus atsiveria vaizdai į žaliuojantį sodą, pripildantys patalpas natūralios šviesos.
Privalumai: Vidaus ir lauko šildomi baseinai, sūkurinė vonia, pirtis, garažas, kondicionieriai, terasos, grilio zona, sutvarkytas lauko gerbūvis.
Ši Živilės ir Jono Pinsku rezidencija parduodama per prabangaus nekilnojamojo turto agentūrą „Baltic Sotheby's International Realty“.
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