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Živilė ir Jonas Pinskai parduoda rezidenciją prestižinėje Vilniaus vietoje: kaina atima žadą

2026-09-23 18:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 18:45
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Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjų Živilės bei Jono Pinskų pora nusprendė atsisveikinti su savo išskirtiniais namais Vilniuje. Antakalnio mikrorajone, Žirgo gatvėje, parduodama įspūdinga, prabanga ir privatumu dvelkianti rezidencija, įkurdinta tiesioginėje Šveicarijos parko kaimynystėje.

Živilė ir Jonas Pinskai parduoda namą Antakalnyje (nuotr. aruodas.lt, BNS)
GALERIJA (10)

Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjų Živilės bei Jono Pinskų pora nusprendė atsisveikinti su savo išskirtiniais namais Vilniuje. Antakalnio mikrorajone, Žirgo gatvėje, parduodama įspūdinga, prabanga ir privatumu dvelkianti rezidencija, įkurdinta tiesioginėje Šveicarijos parko kaimynystėje.

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Už šį unikalų 395 kv. m būstą su 19,17 aro sklypu prašoma 1 990 000 eurų.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Živilė Pinskuvienė Širvintų miesto gimtadienio šventėje

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Valdos ypatybės: nuo privataus parko iki svečių namo

Apie parduodamą namą Ž. Pinskuvienė patvirtino ir portalui 15min. Parduodamas objektas išsiskiria ne tik strategine ir vaizdinga vieta, bet ir apgalvotu bei prabangiu išplanavimu, skirtu ieškantiems visiško privatumo bei aukščiausio lygio komforto.

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19,17 aro kraštiniame sklype, apsuptame brandžios žalumos ir miško, įkurtą visą gyvenamąjį kompleksą sudaro:

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  • Pagrindinis namas: Mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių pastatas. Namo statybos metai – 1999 m., o 2006 m. atlikta pilna renovacija.
  • Atskiras svečių pastatas: Užtikrinantis privatumą – jame įrengta pirtis, poilsio kambarys bei miegamasis.
  • Atskiras garažas ir ūkiniai pastatai.

Sodybos kiemas paverstas privačia oaze – subrendę augalai, dekoratyviniai krūmai bei nepriekaištinga veja sukuria privataus parko atmosferą. Čia įrengtos kelios terasos, grilio zona ir poilsio erdvė.

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Laukia ir vidaus, ir lauko baseinai

Ypatingas dėmesys rezidencijoje skirtas sveikatingumo bei poilsio zonoms. Pagrindiniame name įrengta vidaus „wellness“ erdvė su baseinu ir sūkurine vonia. Tuo tarpu lauko kieme įrengtas šildomas baseinas su srove, leidžiantis mėgautis vandens pramogomis bet kuriuo metų laiku.

Rezidencijos interjere vyrauja klasikinė, laikui nepavaldi estetika. Vidaus apdailai ir baldams panaudotas masyvus raudonmedis, tamsaus medžio elementai, odiniai baldai bei židiniai.

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Namuose taip pat suformuota bibliotekos erdvė.

Atskirą charakterį interjerui suteikia medžioklės tematikos detalės, kurios atspindi klasikinį angliško užmiesčio namo ar privačios medžioklės rezidencijos stilių.

Pro didelius namo langus atsiveria vaizdai į žaliuojantį sodą, pripildantys patalpas natūralios šviesos.

Privalumai: Vidaus ir lauko šildomi baseinai, sūkurinė vonia, pirtis, garažas, kondicionieriai, terasos, grilio zona, sutvarkytas lauko gerbūvis.

Ši Živilės ir Jono Pinsku rezidencija parduodama per prabangaus nekilnojamojo turto agentūrą „Baltic Sotheby's International Realty“.

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Camel
Camel
2026-09-23 19:07
Labai grazi ir šauni pora tie Pinskai ir svarbiausia vargsais rupinasi....paduoda nama gal nupirks 10 butu vargstancioms seimoms....spasiba vam...LOL
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Tai
Tai
2026-09-23 18:59
nuo tos prašomos sumos tegul VMI ir paskaičiuoja Pinskams nekilnojamojo turto mokestį.
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Nekalti, kalti aitvarai
Nekalti, kalti aitvarai
2026-09-23 20:22
Pinskų "bakūžė" atsirado iš "kapeikų spintukėje". O į "spintukę" pinigus sunešė Karijotiškių savartyno aitvarai, savartyno, kurį kuravo vicemeras Pinskus. Ir jokio kriminalo, tik aitvarai....
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