Žinomo atlikėjo šuns dramoje – posūkis: apkaltintas dresuotojas prabilo apie tikrąją padėtį

Tuo tarpu „Dog Camp“ stovyklos įkūrėjas ir vadovas Mantas Klimauskas pateikė savo istorijos pusę.
Savo istorija jis sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Pasakė, kas nutiko
Apie susiklosčiusią situaciją M. Klimauskas prakalbo tiek instagrame, tiek išsamiame „YouTube“ vaizdo įraše. Vadovas atvirai prabilo apie patiriamą krizę, stovyklos ateitį bei padarytas klaidas.
M. Klimauskas vaizdo įrašo pradžioje teigė, kad visas stovyklos verslas yra pagrįstas pasitikėjimu ir rekomendacijomis. Anot jo, po susidariusios situacijos stovyklai gresia žlugimas:
„Stovyklai, tikėtina, šakės ir mes po viso šito, kas įvyko, nebeatsistatysime, kadangi labai labai stipriai esame rekomendacijų paslauga“.
Iš viso per stovyklos gyvavimo laikotarpį buvo priimta apie 800 apgyvendinimų. Tačiau šis konkretaus šuns atvejis tapo sunkiausiu išbandymu stovyklos istorijoje.
Šuns Marso atvykimas ir jo būklė
Atlikėjas Soliaris į stovyklą kreipėsi ieškodamas pagalbos dėl dresūros, nes šuo buvo sunkiai suvaldomas tiek namuose, tiek lauke. M. Klimausko teigimu, Marsas turėjo jautrią nervų sistemą, o jo elgesiui įtakos galėjo turėti ankstesnės patirtys, skrydis lėktuvu ar socializacijos trūkumas.
„Kreipėsi pas mus Algimantas, žinomas kaip Soliaris, būtent dėl dresūros, nes jam su šunimi buvo labai labai sudėtinga. Jis namuose visiškai neklausė, neklausė ir lauke. Be proto jautrus šuo su be proto jautria nervų sistema.“
Šeimininkas minėjo, kad šuo dėl patiriamo streso ir anksčiau turėdavo virškinimo sutrikimų bei viduriuodavo, todėl jam būdavo duodami atitinkami vaistai.
Atvykęs į stovyklą Marsas patyrė stiprų stresą, atsisakė ėsti ir pradėjo viduriuoti. Pradėjus naudoti šeimininko nurodytus vaistus, augintinio būklė trumpam pagerėjo, ir jam grįžo apetitas. Tačiau pagrindinė problema kilo grįžus prie itin didelės sauso maisto normos.
„Jam prieš tai jau davė sauso maisto 800 gramų. Kaip sauso maisto. tai yra be proto, be proto daug... Ir kai davė prieš tai, jo organizmas veikdavo labai didelėm apsukom... Ir mes grįžome prie tos pačios normos, ir jo organizmas tiesiog neatlaikė. Jeigu jis viduriavo prieš vaistų vartojimą, jis pradėjo dar daugiau viduriuoti.“
Šuniui pradėjus smarkiai lysti ir netekti skysčių, stovykla konsultavosi su veterinarais. Buvo nutarta išbandyti žalios mėsos (RAW) mitybą, palaipsniui didinant normą. Nors iš pradžių tai padėjo atstatyti savijautą, netrukus svoris vėl nukrito, o viduriavimas atsinaujino.
Veterinarų apžiūra ir pavėluoti sprendimai
M. Klimauskas aiškina, kad iš pradžių vengė dažnų kelionių pas veterinarus, nes kiekvienas aplinkos pakeitimas jautriam šuniui kėlė papildomą didžiulį stresą. Vis dėlto, būklei prastėjant, šuo buvo nuvežtas į kliniką, kur atlikti kraujo tyrimai ir sulašintos lašelinės. Po antrojo apsilankymo veterinarai nurodė, kad šuniui būtina grįžti į namų aplinką pas šeimininką.
Atvykęs pasiimti augintinio, Soliaris iš pradžių dėkojo už priežiūrą, tačiau nuvežęs Marsą į skubios pagalbos priėmimą sužinojo, kad šuns būklė yra kritinė.
M. Klimauskas pripažįsta padaręs klaidą, kad nepareikalavo šeimininko pasiimti šuns anksčiau: „Ir dabar, kai viskas taip praeina, tu iš tikrųjų galvoji, kad reikėjo taip pasielgt, reikėjo taip padaryt. Reikėjo šeimininkui skambint varpais ir sakyti, kad šunį pasiimtų, kad turėtų su savimi ir būtinai atvažiuotų... Ta mintis, kad būtinai pasiimkit Marsą, atėjo tik paskutinėmis dienomis, nes jau aš neturėjau jokių supratimų, ką galiu padaryti tokio, kad šuniui pasidarytų gerai.“
Komentuodamas viešojoje erdvėje kilusį pasipiktinimą ir atsiradusias kitų šunų nuotraukas, M. Klimauskas teigia, kad visuomenei pateikiamas vaizdas yra iškreiptas. Jis pabrėžia, kad šunys nebuvo skriaudžiami ar žalojami tyčia.
„Bet tas vaizdas, kuris yra sudaromas, tas komentavimas ir visi kiti dalykai... Lyg mes būtume, nežinau, šunų skriaudėjai, lupėjai. Lyg tą Marsą skustuku nuskutome, tas žaizdas padarėme. O tos žaizdos atsirado dėl pragulų ir atsirado tik paskutinėmis dienomis“, – kalbėjo Mantas.
Savo išstojimą M. Klimauskas baigė atskleisdamas, kad situacijos įkarštyje jį ištiko ir asmeninė netektis – dieną prieš išplatinant įrašą mirė jo paties augintinis:
„Mano šuo vakar numirė. Mano šuo vakar išėjo... Ir tada, visa tai išgyvenant, aš pamatytas gaunu šį įrašą. Net nemoku jums apibūdinti: drebėjimas, stresas, viskas vienu metu... Savęs kaltinimas – ko nepadariau, ko nedariau... Tad jeigu stovyklos nebelieka, tai tiesiog mano bendras atsisveikinimas su visais klientais, su visais žmonėmis, kurie kreipėsi. Esate man brangūs ir esu jums dėkingas.“
Soliario patirtis
Primename, kad pirmadienio rytą atlikėjas Algimantas Minalga-Soliaris socialinėje erdvėje prabilo apie skaudžią patirtį. Vyras papasakojo, kad į „Dog Camp“ dresūros stovyklą išvežtas visiškai sveikas šuo Marsas namo grįžo išsekęs ir padengtas žaizdomis.
Pasak A. Minalgos-Soliario, šiuo metu jo ir žmonos augintinis kovoja dėl išgyvenimo.
„Atidavėme sveiką šunį dresūrai. Atsiėmėme kovojantį už gyvybę.
Rugsėjo 1 d. patikėjome savo mylimą Marsą „Dog Camp“ dresūros stovyklai. Tikėjomės, kad po 40 dienų jis grįš laimingas, stiprus ir išmokęs naujų dalykų.
Tačiau spalio 11 d. atsiėmėme šunį, kurio beveik nebeatpažinome… Svoris nuo maždaug 48 kg nukrito iki vos 26,6 kg.Kūno būklė – 2 balai iš 9. Ant kūno suskaičiavome 12 žaizdų, apie kurias per visą stovyklos laikotarpį mums nebuvo pranešta nė karto!Marsas atsidūrė kritinės būklės. Veterinarijos gydytojai kovoja už jo sveikatą ir gyvybę.
Kaip profesionaliai gyvūnų priežiūros įstaigai patikėtas šuo galėjo atsidurti tokios būklės? Kodėl nebuvome informuoti apie jo žaizdas? Ką mūsų Marsas turėjo išgyventi? Dėl šios situacijos jau kreipėmės į policiją ir Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Siekiame išsamaus tyrimo, tiesos ir atsakomybės.
Jeigu esate susidūrę su panašia patirtimi „Dog Camp“ stovykloje, labai prašau parašyti man asmeniškai. Jau sulaukėme ir kitų žmonių pasakojimų. Gyvūnai negali kalbėti. Negali pasiskųsti. Negali paprašyti pagalbos. Todėl jų balsu privalome tapti mes. Nenoriu keršto. Noriu tiesos ir atsakomybės. Kad daugiau nė vienam gyvūnui netektų to patirti.
Marsai, laikykis, mažyli. Tu mūsų šeima. Kovosime už tave iki galo .Pridedu ir kitų atsiųstą medžiagą“,– rašė vyras.
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