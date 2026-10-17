Nepatikėsite, kaip dirba ši keturkojė Šakira: nelegalūs migrantai net nesupranta, kad jau yra apsupti

Su nelegaliais migrantais beveik kasdien susiduria ir Šiaulių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas, kinologas Alfredas Boveris su kalyte Šakira.
Netikėtas atradimas
„Įsimintinas momentas: važiuojame su kolega prie sienos, jau netoli jos, iš lėto riedame kokių keturiasdešimties kilometrų per valandą greičiu... Užmečiau akį – nesupratau, kažkoks judesys. Žmonių judėjimas, du automobiliai staiga kerta per stabdžius... Su kolega susižvalgėme: sakau, jaučiu, yra. Sako: „Jo.“ Greitai apsisukome atgal per tą proskyną, paskui tais keliukais, išlipome, prisistatėme... O ten – du vairuotojai iš Vilniaus krašto. Atidarau autobusiuką... A, ten šešiolika! Sulipę vienas ant kito“, – pasakos A. Boveris.
Lietuvos pasieniečiai dažnai padeda ir Latvijos pareigūnams gaudyti nelegalius migrantus Baltarusijos pasienyje. Ten visai neseniai buvo ir Alfredas su Šakira:
„Irgi keletą grupių su Šakira sulaikėme – pėdsakais atsekėme ir sulaikėme nelegalių migrantų. Abidvi grupės buvo sulaikytos naktį, tai taip keista: eini su šunimi, o migrantai net nesureaguoja, nes ji eina labai tyliai. Eidama ji niekada neloja – loja tik gavusi komandą arba jau tada, kai supranta, kad vyksta pats sulaikymas. Bet kai eini ir vediesi šunį su pavadėliu, ji elgiasi visiškai ramiai.“
Nuo patikrų iki renginių žvaigždės
Be nelegalių migrantų Šakira su Alfredu dažnai dalyvauja pravažiuojančių sunkvežimių, oro uosto keleivių patikrose. Tačiau ši kalytė populiariausia renginiuose:
„Turime daug tokių populiarinimo renginių: daug kur važinėjame, rodome, ką mokame, kaip dirbame, arba tiesiog dalyvaujame renginiuose ir teikiame gerą emociją. Kadangi ji yra pakankamai energinga, draugiška ir bendraujanti, ji ir mane verčia tokį būti.“
Alfredas juokauja, kad kalytė Šakira yra tokia judri ir tokia populiari kaip dainininkė Shakira.
Visą intriguojančią Alfredo ir Šakiros istoriją stebėkite šį šeštadienį – 9 val. tik TV3 laidoje „Gyvūnų pasaulis“.
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