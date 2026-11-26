Minėto leidinio šaltinių duomenimis, užsidegęs vyras – 22-ejų Ukrainos pilietis.
Lenkijoje, Varšuvoje, užsidegė vyras
Prie Prezidento rūmų ir Kultūros ministerijos jis atėjo su kuprine, kurioje turėjo degų skystį ir dokumentus.
Incidentas įvyko šiek tiek po 17:00.
Vienas iš žmonių užgesino ugnį, gesintuvu, kuris buvo atneštas iš gretimo pastato. Netoliese taip pat buvo greitosios pagalbos automobilis, jame buvęs medikas stojo į pagalbą jaunam vyrui. Netrukus padėti atvyko ir kita pro šalį važiavusi medikų komanda.
Skelbiama, kad vyras degiu skysčiu apsipylė ir užsidegė pats. Lenkų žiniasklaida nurodo, kad vyras reikalavo, jog Ukrainos piliečiai Lenkijoje būtų traktuojami taip pat kaip lenkai.
Pirminiais duomenimis, jis su savimi turėjo lapą, kuriame, kaip manoma, išdėstė savo reikalavimus. Tikslus jo turinys kol kas nežinomas.
Vyras patyrė sunkių sužalojimų – nudegė veidas, kaklas, rankos ir liemuo.
Kai jį išvežė greitosios pagalbos automobilis, jis vis dar buvo sąmoningas.
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