Kaip skelbė S. Kučas, Kinijoje jis dirbs su jaunaisiais tenisininkais ir dalysis savo sukauptomis žiniomis bei patirtimi.
Palieka Lietuvą
„Nu ir metai…
Laikas pokyčiams!
Keliuosi gyventi į Kiniją. Esu pirmasis lietuvis teniso treneris, kuris savo žiniomis ir patirtimi dalinsis su jaunaisiais Kinijos tenisininkais. Tai didelis iššūkis – visiškai kitokia vaikų kultūra, kitoks požiūris į sportą ir nauja aplinka.
Man tai neįkainojama patirtis ir galimybė tapti dar geresniu specialistu.Gyvendamas Kinijoje dalinsiuosi, kaip atrodo darbas su vertėju teniso aikštelėje, kokia nuostabi yra Azija ir kokių įspūdžių suteikia kelionės.
Guangdžou – miestas, kurį nuo šiol vadinsiu savo namais.Tačiau turiu dar vieną svajonę – vieną dieną grįžti į Vilnių ir dirbti tik su vaikais, tik teniso aikštelėje.
Naujas etapas. Nauji iššūkiai. Nauja pradžia“, – socialiniame tinkle pranešė vyras.