Toks sprendimas priimtas trečiadienio ministrų kabineto posėdyje.
2027 metais Lietuva iš ES biudžeto turėtų gauti apie 2,89 mlrd. eurų, o šalies įmoka į ES biudžetą turėtų siekti 1 mlrd. eurų.
Daugiausia ES lėšų Lietuvai numatyta iš Sanglaudos politikos fondų – apie 1,35 mlrd. eurų.
Iš Bendrosios žemės ūkio politikos fondų šaliai planuojama skirti apie 0,85 mlrd. eurų, Europos infrastruktūros tinklų priemonės – apie 0,43 mlrd. eurų, o Ignalinos atominės elektrinės uždarymo programai – apie 0,15 mlrd. eurų.