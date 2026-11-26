„Aš manau, kad Estija yra suvereni valstybė, turinti teisę ir pareigą prieš savo visuomenę vertinti saugumą šalyje. Ir jeigu mato grėsmes arba saugumo spragas ir tam reikia užverti, uždaryti sieną su Rusija, tai aš manau, kad jų sprendimas yra ir logiškas, ir pateisinamas“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
Estijos pareigūnai pranešė, kad nuo gruodžio 1 d. bus uždaromi visi sienos su Rusija kirtimo punktai. Kaip skelbė „Sky News“, Estija tokį sprendimą priėmė, apkaltinusi Rusijos karinę žvalgybą planavus išpuolį prieš gynybos pramonės bendrovę „Threod Systems“.
Estijos vidaus saugumo tarnyba paskelbė, kad mėginta surengti išpuolį prieš minėtą dronus gaminančią bendrovę siekiant sukelti sprogimą ir padegti pastatą.
Šią savaitę Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė iškvietusi Estijos atstovą ir pareiškusi protestą dėl Talino kaltinimų, kad Rusija mėgino surengti padegimą.
Nausėda: sprendimas yra adekvatus
Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad kaimyninės šalies sprendimas yra adekvatus. Jo teigimu, Lietuva esant reikalui galėtų priimti panašius sprendimus, tačiau kartu tvirtino, jog reikėtų atsižvelgti į tai, kad esame tranzitinė valstybė.
Tuo metu paskirtasis Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Donatas Škarnulis teigia šiuo metu nematantis poreikio uždaryti pasienio kontrolės punktus su Rusija, tačiau tvirtino, kad saugumo stiprinimas Kaliningrado srityje yra vienas jo prioritetų.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas taip pat tvirtino, kad šiuo metu toks siūlymas aktyviai nesvarstomas.
Anksčiau ELTA pranešė, kad saugumo pajėgos sulaikė aštuonis Latvijoje gyvenančius asmenis, bandžiusius surengti išpuolį Vimsio gyvenvietėje į šiaurę nuo sostinės Talino.
Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas šį incidentą pavadino „platesnio Rusijos hibridinio karo prieš Europą dalimi, kuria siekiama sumažinti paramą Ukrainai ir spaudimą Rusijai“.
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