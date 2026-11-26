„Manau, kad išvados padarytos, Ministrų kabinetu in corpore su visais ministrais esu patenkintas“, – ketvirtadienį per susitikimą su Mišria Seimo narių grupe sakė Vyriausybės vadovas.
Vos pradėjęs eiti finansų ministro pareigas T. Valys sulaukė opozicijos ir kolegų socialdemokratų kritikos dėl bendravimo stiliaus, opozicijos atstovai kelia klausimą dėl jo kompetencijos. Mišrios Seimo narių grupės vadovas Viktoras Fiodorovas ketvirtadienį T. Valio elgesį apibūdino kaip Seimui rodomą nepagarbą.
„Manau, kad finansų ministras įprastai vyriausybėse gal nėra pati ryškiausia figūra. Įprastai, dažniausiai galbūt tiesiog būna labiau technokratas, labiau toks, kaip pasakyti, sofistikuotas nišinis žmogus. Mes, aišku, turime asmenybę, ryškią, ir, matyt, kad pradžioj ji suspindėjo pakankamai ryškiai“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Bet turėjome ne vieną pokalbį. Tikrai, manau, kad žmogus daro išvadas ir padarė tas išvadas. Ir retorika pakito, ir diplomatikos turbūt daugiau atsirado“, – pridūrė jis.
Premjero teigimu, be to, žmonės skirtingai reaguoja į stresą – vieni susigūžia, kiti kovoja, treti pabėga.
„Jis, matyt, į replikas ar komentarus gal nori atsikirsti, savotiškai sukovoti, bet tas sukovojimas kartais toks „zero-sum game“ (situacija, kai vienas laimi, kitas pralaimi – BNS)“, – teigė Vyriausybės vadovas.
Anot jo, rodyti pagarbą Seimui privalu. M. Sinkevičius sakė matąs permainas į gerąją pusę.
„Aš manau, kad jis tas išvadas jau seniai pasidaręs ir supranta savo politinį svorį, po Santariškių 20 kg numetė, tai, matyt, žmogus stresuoja. Politinis svoris mažėja, gal politinė retorika irgi pakito dėl to. Čia, aišku, humoras. Gal reikėjo nejuokaut esant žurnalistams, bet gal tekstas bus, kaip sakant, įdomesnis skaitytojams“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Pradėjus svarstyti kitų metų biudžeto projektą, finansų ministras buvo sunegalavęs, kurį laiką praleido Santaros klinikose.
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