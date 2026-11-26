„Jeigu žiūrėtume į neiškarpytą ir nuoseklų pasisakymą, mes turime taip vadinamas kitas atstovybes, kurios yra akredituotos prie Užsienio reikalų ministerijos. Reiškia, jos gavo akreditaciją, diplomatai turi diplomatinius numerius ant automobilių ir viską, kas susiję su akreditacija – Registrų centro registraciją, sąskaitas ir visa kita. Tai ir norėjau pasakyti (…). Jeigu turi teisę suteikti akreditaciją, tai, logiškai mąstant, turi teisę tam tikromis aplinkybėmis ją ir panaikinti“, – ketvirtadienį po susitikimo su Mišrios Seimo narių grupės atstovais žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Vis dėlto premjeras pabrėžė, kad Lietuvos tikslas nėra veikti iš jėgos pozicijų ir siekti atstovybės akreditacijos panaikinimo.
„Mūsų tikslas yra sugyventi, su visais sutarti ir kiek įmanoma sugyventi su mums draugiškomis šalimis, kurios užtikrina saugumą ir ekonominį bendradarbiavimą. Mes siūlėme sugyvenimo variantą, kalbėdami ir su Taivano puse, ir su Kinijos Liaudies Respublikos puse. Mes matėme scenarijų, bet tam sugyvenimo scenarijui įgyvendinti reikia visų pastangų, ne tik Lietuvos valstybės. Tam reikia ir Taivano noro“, – teigė jis.
Paklaustas, ar toks scenarijus vis dar svarstomas, M. Sinkevičius atsakė, kad tam reikalingas Taivano noras.
ELTA primena, kad Taivaniečių atstovybė Lietuvoje Eltai nurodė, kad Taivano vyriausybė neketina keisti atstovybės pavadinimo, nes jis buvo nustatytas abipusiu susitarimu.
Vis dėlto trečiadienį Eltai duotame interviu premjeras M. Sinkevičius pareiškė, jog Taivaniečių atstovybei nesutinkant keisti savo pavadinimo Lietuva turi teisę vienašališkai panaikinti šios atstovybės teisinį statusą.
Diskusijos dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo suaktyvėjo naujienų portalui „Delfi“ paskelbus, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tąsyk neneigė su Taivano puse vykstančių pokalbių, tačiau atmetė teiginius, esą ministerija darė spaudimą atstovybei keisti pavadinimą.
2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio.
Vyriausybės programoje numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.
M. Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį, kad šį tikslą užsienio reikalų ministrui pavyks pasiekti dar iki Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.