Apie tai laidoje diskutavo politologė dr. Jolanta Bielskienė, Mykolo Romerio universiteto politologas Saulius Spurga, komunikacijos ekspertas Aistis Zabarauskas, politologas Liutauras Gudžinskas.
Kodėl T. Valys vertinamas prasčiausiai?
T. Valys ypatingai matomas buvo per visą laiką nuo šios Vyriausybės paskyrimo. <...> Tas pagrindinis darbas yra biudžetas, bet rezultatas toks – jis yra šios lentelės gale. Jis ten vertas būti ar ne?
J. Bielskienė: Aš nebuvau klausiama šioje apklausoje, tai tik galiu pasakyti, kad iš tiesų atrodo, jog finansų ministras ir ši Vyriausybė neriasi iš kailio parodyti, kad jie nėra kairioji Vyriausybė. Turime tikrai labai paradoksalią situaciją, kad konservatoriai ir liberalai kritikuoja Vyriausybės veiksmus už tai, ką jie patys kažkada jau yra padarę.
Tik ši Vyriausybė dar nori išplėsti, tarkime, Taurimo Valio pasiūlymus – padidinti PVM, kurį liberalai kažkada su Masiuliu įvedė su konservatoriais per naktinę reformą, arba, tarkime, nepaisyti pensijų indeksavimo. Visokie tokie dalykai, kurie tikrai neturėtų būti socialdemokratiniai. Socialdemokratai siūlo padaryti, o liberalai ir konservatoriai kritikuoja.
Čia tikrai galima pasijuokti, bet tuo pačiu pasižiūrėkime, kad kritikuoja ir patys socialdemokratai, kad staiga griebiamasi ir tarytum per rankas suduodama finansų ministrui. Jis yra sustabdomas, jis atsitraukia, nors sako, kad čia ne visam, kad jis pačios idėjos neatsisako, bet yra sustabdomas. Arba pasižiūrėkime dabar, kas yra naujo, progresyvaus padaryta. Turbūt paskutinis dalykas buvo Seime priimtas dirbtinio apvaisinimo įstatymas, kuriam, atrodo, ši Vyriausybė visomis jėgomis priešinosi.
Štai turime šias paradoksalias situacijas. Žinoma, kaip ir sakiau, šios apklausos apimtis labai maža. Mes nežinome, kas tie respondentai. Jeigu tai būtų šią koaliciją palaikantys rinkėjai, tai gal ir būtų suprantama, kad socialinių reikalų ministrė yra palaikoma už savo užsispyrusį bandymą išlaikyti labiau kairiąją socialinę politiką, bet užsienio politikoje tokio didelio progresyvumo mes nematome. Kodėl būtent šis ministras?
Dėl sveikatos apsaugos ministro, kaip ir sakiau, – pažįstamas veidas, žmogus, buvęs socialinių reikalų ministru. Šie ministrai visada turi tokį pozityvų socialinį kapitalą visuomenėje. Grįžtant prie jūsų klausimo dėl Valio, kaip ir pasakiau, jis kliūva tiek saviems socialdemokratams, tiek opozicijai. Apie kažkokias interpeliacijas kalba neina, bet dėl to, kad, manau, yra laukiama, jog vis dėlto tas biudžetas būtų priimtas.
Ar išties T. Valys yra prasčiausias šios Vyriausybės ministras?
Jūsų vertinimu, ar galima sakyti, kad T. Valys yra prasčiausias šios Vyriausybės ministras? Pagal šią apklausą tarsi to negalima sakyti. Jis tiesiog mažiausiai įvardytas tarp geriausiai dirbančiųjų. Bet jeigu klausimą apsuktume kitaip – kas prasčiausiai dirba, ką jūs sakytumėte?
S. Spurga: Manau, paaiškinama, kodėl jis atsidūrė šio reitingo gale, dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, žinoma, labai prieštaringas ir sunkus uždavinys jam teko. Visi suprantame, kad tikrai nelengva šį valstybės biudžetą sudaryti. Daug čia susikerta interesų, daug yra problemų. Kai kurios tos problemos yra amžinos sudarant biudžetą. Visada pinigų trūksta svarbiems projektams, kažką tenka aukoti, lieka daug nepatenkintų ir mažai patenkintų.
Pastaruoju metu, žinoma, ta biudžeto padėtis dar sudėtingesnė, kadangi atsiranda ir gynybos išlaidos, ir kitos įtampos. Kita vertus, ministras nepatyręs, ministras neturi gero įdirbio, neturi vardo, neturi tam tikros patirties. Tai pajutę Seimo nariai, net ir kolegos turbūt iš partijos, juo labiau opozicija, pajutę tarsi silpną vietą, savo strėles pradėjo laidyti asmeniškai į ministrą ir jis aiškiai buvo nepasiruošęs.
Kai kurios jo žinutės irgi buvo netvirtos, netikslios. Iš tikrųjų tiesiog buvo taip kalbama, kad tai yra silpnas ministras. Žinoma, sunku pasakyti, kiek čia yra ministro kaltės, kiek – objektyvios aplinkybės. Kaip matome, ministras pirmininkas jį remia. Matyt, greitu laiku paaiškės, kaip čia yra.
Ką rodo šios apklausos rezultatai?
Kaip jums atrodo, kiek šis vaizdas yra logiškas, kaip išrikiuojami geriausiai dirbantys ministrai ir ar tai, ką matome dugne, būtinai reiškia, kad dirbi blogiausiai, kaip šiuo atveju matome T. Valį?
L. Gudžinskas: Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į apklausos metodologiją. Žmonių klausia, kas geriausiai dirba, neklausė, ar tuo žmogumi pasitiki, ar bendrai vertina kaip neblogai vykdantį darbą. Kaip suprantu, žmonių prašo nurodyti tris pavardes, ar ne? Bet vienaip ar kitaip vis tiek tai yra tam tikra prioritetų tvarka nustatyta. Manęs smarkiai nenustebino apklausos rezultatai. Reitingų viršuje yra tie ministrai, tie politikai, kurie jau gerai žinomi – tiek Kęstutis Budrys, tiek Inga Ruginienė, kuri jau buvo ir premjerė, Linas Kukuraitis, kuris jau buvo anksčiau ministras.
Jie yra gana atpažįstami žmonės ir, kai prašo įvardyti tas pavardes, matyt, tos pavardės yra pirmosios, kurios ateina į galvą. Kalbant apie Taurimą Valį, žmogus naujokas. Iš pat pradžių, kai gavo šį darbą, tapo finansų ministru, pasipylė kritikos lavina. Net ir saviškiai pavadino jį kosmonautu ir taip toliau. Pradėjo nuo labai sudėtingos situacijos. Iš karto jau buvo galbūt uždėtas tam tikras štampas.
Matyt, nepalengvino situacijos ir jo komunikacija. Tarkime, kai jis atsišaudydavo ne tik opozicijai, bet kartu ir savo koalicijos partneriams, ekspremjerui Butkevičiui priminė jo netobulą anglų kalbą ir panašiai. Bet galų gale, aišku, reikia turėti mintyje ir labai sudėtingą finansinę situaciją Lietuvos valstybėje, ir tai tikrai nėra Taurimo Valio kaltė.
Čia mes turime net keturis susikertančius dalykus. Vienas dalykas yra Europos Sąjungos reikalavimai, kita vertus, yra valstybės įsipareigojimai, kurie prisiimti daug anksčiau – pensijų indeksavimas ar tam tikri atlyginimų kėlimai biudžetininkams ir panašiai. Taip pat, kadangi tai yra nauja Vyriausybė, yra ir naujų koalicijos partnerių tam tikras apetitas. Mes matėme, kai buvo sudaroma koalicijos sutartis, tiek valstiečiai žalieji, tiek demokratai kalbėjo apie naujas išlaidas, apie naujus poreikius ir taip toliau.
Manau, kad ir Mindaugui Sinkevičiui, kaip naujam premjerui, taip pat svarbu, kad būtų parodytas kažkoks rūpestis žmonėmis, juolab kad artėja rinkimai. Šalia to dar yra 5 proc. gynybai, kurie turi būti skiriami. Tam tikra prasme jis yra situacijos įkaitas ir veikiausiai čia tokia liūdnoji gaida, kad vargu ar tie reitingai labai pagerės Taurimui Valiui. Matyt, jam reikės susitaikyti ir negalvoti labai apie tuos reitingus.
Ar rezultatus lėmė ministrų komunikacija?
Kaip jūs sakytumėte, ar vis dėlto tą išsidėliojimą labiausiai lemia būtent ministrų komunikacija – jų pačių ar tai, kaip apie juos kalbama? Nes T. Valys yra naujokas, bet naujokas yra ir M. Katelynas. Jis yra ketvirtas šioje lentelėje.
A. Zabarauskas: Komunikacija yra viena iš dedamųjų, bet toli gražu ne lemiančioji. Šio tyrimo duomenys yra įdomūs, apie juos tikrai smagu pakalbėti, tačiau jų nereikėtų naudoti strategavimui ar svarbių sprendimų priėmimui, vadybinių sprendimų, politinių technologijų lauke ar panašiai. Čia yra keli svarbūs momentai. Pirmiausia, į kokį klausimą atsako žmonės, respondentai? Sociologai klausia, kaip jūs vertinate darbą, bet ar į šį klausimą atsako žmonės? Žmonės ne į šį klausimą atsakė.
Tikrasis klausimas, į kurį atsako žmonės, yra, kokį įspūdį jiems palieka šis žmogus ir šios pareigos arba kokį jausmą kuria šis žmogus, einantis šias pareigas. Čia yra pirmas momentas, kad yra skirtumas tarp to, ko klausia, ir to, ką atsako. Antras svarbus klausimas – tam jausmui, įspūdžiui, apie kurį žmonės kalba, priskirdami nuopelnus ar antinuopelnus už darbą. Yra trys faktoriai, kurie veikia žmonių atsakymą.
Pirmas faktorius yra matomumas, ką komunikatoriai žargonu vadina „top of mind“. Kitaip tariant, kiek tas ministras yra ant liežuvio galo žmonėms, ar jis pastaruoju metu dažnai buvo minimas, ar nedažnai. Antras faktorius yra kontekstas, kuriame minimas. Ar tas kontekstas kelia empatiją, kai, pavyzdžiui, puola ministrą nesąžiningai, arba ar tas informacinis kontekstas, kuriame minimas ministras, labai dera su archetipiniu Lietuvos gyventojo mąstymu, kad visiems migrantams reikia lauk iš čia ir nieko neįsileisti, ir nesvarbu, sumokėsime mes tuos milijonus.
Jeigu atitinka, tai iš karto kyla reitinge. Trečias faktorius, kas galbūt Taurimui Valiui šiek tiek trukdo, yra asmenybės patrauklumas. Lietuviai nemėgsta žmonių, kurie šiaušia emociją kalbėdami arba demonstruoja tai, ką mes savo buitiniame suvokime vadiname arogancija. Kai kurios ministro Taurimo Valio replikos turėjo asimetrinį poveikį ir tai galbūt žmonės priskiria kaip neigiamą atributą. Dabar, kur irgi įdomu, yra patys rezultatai. Čia aš išskirčiau keturias grupes.
Pirmiausia – lyderių grupė. Tai yra ne Budrys su Ruginiene, o respondentai, kurie atsakė sociologams: „Nelįskite prie manęs su šiais savo klausimais, man nerūpi“, nes jie atsakė, 16 ar 17 proc., kad visi dirba blogai, o taip niekada nebūna. Tai reiškia: „Nelįskite prie manęs.“ O antras: „Aš nežinau, man nerūpi.“ Juos galima dėti ant laimėtojų laiptelio visus. Vienas iš trijų Lietuvos gyventojų, kadangi apklausa reprezentatyvi, atsakė: „Nedomina, nerūpi.“
Tada antroje vietoje jau yra tie du lyderiai – Budrys su Ruginiene. Kukuraitis nuo jų atsilieka reikšmingesniu dydžiu negu paklaida. Visus rezultatus visada reikia vertinti skaičiuojant paklaidą. Sakyčiau, Budrys ir Ruginienė – čia susideda tiek jų asmenybės patrauklumas, tiek „top of mind“ – buvimas ant liežuvio galo. Ruginienei turbūt labai daug taškų pridėjo tai, kad ji pagaliau vėl dėvi savo dydžio drabužius, nes tiek specialistai, tiek komunikatoriai, tiek politologai, tiek politikai pripažįsta, kad pareigos, kurias ji ėjo prieš metus, buvo kiek per didelės šiame gyvenimo etape.
Tada trečioje grupėje jau yra tie besivejantys lyderius. Irgi paklaidos ribose jų rezultatai yra labai panašūs. Tai Savickas, Kaunas, Tamašiūnienė, Taminskas ir Mažeika. Jų aktyvumas galbūt skiriasi, bet jeigu vėlgi imsime tuos tris faktorius – matomumą, informacinį kontekstą ir asmenybės patrauklumą, – tai jie ir verda.
Galų gale – atsiliekantys, atsiliekančiųjų penketukas: Alsys, Valys, Grišas ir kiti. Bet vėlgi jų rezultatą generuoja ne jų geras darbų atlikimas ar blogas darbų atlikimas. Jų rezultatą generuoja šių faktorių kokteilis. Pas kiekvieną ministrą kokteilis yra skirtingai sumaišytas ir skirtingo stiprumo. Dėl to ir vaizdas yra toks toje lentelėje.
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