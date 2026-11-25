Ingos Ruginienės teigimu, į 2028-uosius persikeltų didesnis vaikų užimtumo bei pirmokų krepšelio finansavimas.
„Šios priemonės galėtų keliauti į 2028 metus, nes mes pirmiausiai planavome pagal prioritetą šitas priemones įgyvendinti (2027 metais – BNS), bet kadangi tenka persistumdyt ir šiandien priimsim sprendimą su vaiko priežiūros atostogom – šitas atostogas įgyvendint anksčiau (nuo 2027 metų liepos – BNS), tai akivaizdu, kad turi biudžetą dėlioti pagal tai“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.
Ministrė pabrėžė, kad jokių priemonių iš Šeimos paketo nesvarstoma atsisakyti.
„Mes kol kas išvis nesvarstome nė vienos priemonės atsisakyti“, – pabrėžė ji.