Po šio sprendimo Karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymo pakeitimo projektas bus teikiamas Seimui.
Kaip pranešime pažymėjo KAM, priėmus siūlomas pataisas, karo prievolininkas metiniame sąraše esančią informaciją apie save turėtų pasitikrinti Lietuvos kariuomenės interneto svetainėje karys.lt, įvesdamas savo asmens duomenis.
Vyriausybė – už viešo šauktinių sąrašo atsisakymą
Pakeitimais numatoma, kad prievolininkai ir 17 metų sulaukę asmenys laikomi informuotais apie jų šaukimą nuo tos dienos, kai informacija apie sąrašo sudarymą paskelbiama minėtoje interneto svetainėje.
Pasak ministerijos, siūlymą lėmė poreikis sumažinti viešai skelbiamų duomenų apimtis bei galimybę duomenis panaudoti kitais, galbūt neteisėtais, tikslais.
Šiuo metu įstatymas numato, kad apie šaukimo pradžią ir pabaigą skelbiama KAM institucijų informacinėmis priemonėmis arba žiniasklaidoje. Sudarytas šauktinių sąrašas taip pat skelbiamas viešai.
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