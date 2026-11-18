Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadai dėl socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus siūlymo, ji bus teikiama Seimui.
Pasak ministerijos, siūlymas vienam iš tėvų ar globėjų vaiko priežiūros išmoką skirti ir mokėti, kai kitas iš jų nepasinaudoja neperleidžiamomis atostogomis, nederėtų su Darbo kodekso nuostatomis ir neatitiktų ES direktyvos dėl tėvų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros.
Be to, jei tokia išmoka būtų mokama kartu su vaiko priežiūros išmoka kitam iš tėvų, būtų nukrypta nuo principo, kad už tą patį draudžiamąjį įvykį neturi būti mokamos dvigubos išmokos.
„Jeigu ji būtų mokama pasibaigus vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpiui, tai skatintų ilgesnį pasitraukimą iš darbo rinkos ir galėtų turėti neigiamą poveikį užimtumui, ypač moterų dalyvavimui darbo rinkoje“, – teigia ministerija.
Be kita ko, pažymima, kad naujai tvarkai papildomai reikėtų apie 124 mln. eurų „Sodros“ biudžeto lėšų per metus.
Anot ministerijos, dar rudens sesijoje planuojama pateikti Seimui svarstyti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, kuriais numatoma pagerinti garantijų šeimoms sistemą.
„Prisiimti papildomų finansinių įsipareigojimų nėra galimybių“, – teigia ministerija.
D. Razmislevičius taip pat siūlo nustatyti, kad kai vienas iš tėvų pasinaudoja neperleidžiamomis atostogomis, kitam būtų mokama papildoma vaiko priežiūros išmoka. Pasak Seimo nario, dabar šiomis atostogomis naudojamasi netolygiai – didžiąją jų dalį ima mamos, o tėvų įsitraukimas išlieka ribotas.
Šiemet rugsėjį vaiko priežiūros išmoką gavo 20,5 tūkst. moterų ir 3,6 tūkst. vyrų.
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