„Gynybos fondo finansavimas mums leistų šį mokestį įvesti anksčiau. Įprastai, jeigu kalbame apie mokesčius, yra teisinis reguliavimas, Konstitucinio Teismo išaiškinimas, reikia tam tikro laiko atidėjimo iki mokesčio atsiradimo. O jeigu paaiškini, jog yra saugumo klausimai, valstybės gynybos poreikiai išaugo, tai motyvuojant tokia priežastimi ir tuo, kad šiai sričiai reikia finansavimo, o tikrai jo ir reikia, mokestį galima įvesti anksčiau“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Bet tai nereiškia, kad jeigu mokesčio pajamos papildys Gynybos fondą – mes negalime pagalvoti apie (jų panaudojimą – ELTA) anglies dioksido (CO2) dedamosios stabdymui, mažinimui ar kažkokiam peržiūrėjimui“, – pridūrė ministras pirmininkas.
Premjeras taip pat teigia jau matęs naujojo mokesčio projekto variantą, kuris turėtų būti pateiktas ir jis bus susietas su energetikos įmonių apyvartomis.
„Tas variantas, kurį aš mačiau, yra susietas su įmonės apyvarta, ir toks turbūt bus registruotas. Ar bus papildomų iniciatyvų, kitų mokesčių variantų, aš nežinau, bet vieną variantą aš tikrai mačiau“, – tikino M. Sinkevičius.
Interviu Eltai premjeras taip pat jau yra sakęs, kad naujojo mokesčio schema galėtų būti paremta ne bendrovių gautu pelnu, bet apyvarta.
ELTA primena, jog premjeras anksčiau teigė besitikintis, jog radus bendrą politinį sutarimą 2027-aisiais Gynybos fondas galėtų būti papildytas bent 100 mln. eurų, kurie būtų surinkti iš šio naujo energetikos sektoriaus įmonių mokesčio.
Tiesa, nors papildomas lėšas numatoma nukreipti gynybai, energetikos ministras Lukas Savickas išsakė nuomonę, kad dalį jų būtų galima panaudoti degalų akcizui mažinti.
Naujas apmokestinimas planuojamas valdantiesiems ieškant būdų surinkti daugiau pajamų į biudžetą, be to, akcentuojama, kad prasidėjus konfliktui Irane naftos sektoriaus įmonės uždirbo daug papildomo pelno.