Tokie sutrikimai gali turėti įtakos, be kita ko, aviacijos navigacijos sistemoms. Švedijos transporto agentūros duomenimis, ekstremalios situacijos mastas yra išskirtinis.
Švedijos transporto agentūros skyriaus vadovas Andreasas Holmgrenis incidentą pavadino rimtu.
„Tiek daug sutrikimų per tokį ilgą laikotarpį – kelias dienas – tikriausiai pirmą kartą matome kažką panašaus“, – Švedijos televizijai TV4 sakė A. Holmgrenis.
Pasak jo, sutrikimai taip pat apėmė Baltijos jūros regioną, ypač rytinę jos dalį.
Švedijos oro navigacijos tarnyba pranešė, kad trikdžių buvo užfiksuota Alandų salų apylinkėse. Tarnybos informacijos skyriaus darbuotojas Danielis Akkermannas patikslino, kad šioje teritorijoje skrenda lėktuvai, vykdantys reisus į Suomiją ir iš jos.
Danijos radijas DR išanalizavo interneto svetainės gpsjam.org, renkančios informaciją apie GPS veikimo trikdžius, duomenis. Jie surenkami, be kita ko, remiantis orlaivių atsakiklių perduodama informacija.
Žemėlapyje Stokholmo apylinkės lapkričio 21–22 dienomis buvo pažymėtos raudonai. Tai reiškia, kad orlaiviai pranešė apie stiprius GPS veikimo trikdžius. DR duomenimis, reikšmingų sutrikimų taip pat pastebėta prie Švedijos Gotlando salos, Talino ir Helsinkio.
Lapkričio 23 dieną Stokholmo apylinkės vėl buvo pažymėtos žaliai, o tai reiškia, kad trikdžių nebefiksuota. Tačiau Suomijos ir Estijos sostinės tebebuvo pažymėtos raudonai.
Pažymima, kad nėra jokių požymių, jog sutrikimus galėjo sukelti gamtos reiškiniai, pavyzdžiui, Saulės audra.
Sutrikimai prasidėjo savaitgalį, kai Rusijos krovininis laivas „Sparta II“ Suomijos įlankoje buvo atakuotas drono
Vis dėlto Švedijos institucija nenori įvardyti tikėtinos kaltininkės – užsienio valstybės, nes tam taip pat nėra konkrečių įrodymų.
Tačiau sutrikimai prasidėjo tą patį savaitgalį, kai Rusijos krovininis laivas „Sparta II“ Suomijos įlankoje buvo atakuotas drono. Vėliau prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu „Bloomberg“ patvirtino, kad lapkričio 21 dieną Ukraina smogė Rusijos krovininiam laivui „Sparta II“ Suomijos įlankoje. Jis pabrėžė, kad laivas buvo teisėtas karinis taikinys, nes gabeno ginkluotę.
Švedijos institucijos kol kas nepatvirtino, kad praėjusį savaitgalį užfiksuotiems sutrikimams galėjo būti susijusi Rusija.
Vis dėlto įtarimai greičiausiai krypsta į Rusiją, pareiškė Danijos karinių jūrų pajėgų vyriausiasis vadas, kapitonas Johannesas Riberis.
Pasak jo, Rusija siekia pademonstruoti savo galią Švedijos valdžiai ir kitoms Baltijos regiono valstybėms. Atgrasymo priemonės yra neatsiejama Rusijos veiksmų krizinių situacijų metu dalis.
Primename, kad šeštadienį, lapkričio 21 dieną, Suomijos kariuomenė tarptautiniuose vandenyse, rytinėje Suomijos įlankos dalyje, į vakarus nuo Suursario salos, užfiksavo drono ataką prieš Rusijos prekybinį laivą.
Ukrainos ekspertas pranešė, kad dronas pataikė į laivą „Sparta II“, kurį Rusija naudojo karinėms operacijoms. Visų pirma – ginklams iš Sirijos gabenti, galimai siekiant juos panaudoti kare prieš Ukrainą.
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