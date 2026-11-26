Leidinio duomenimis, prašymą suimti generolą pateikė Karinis tyrimų komitetas.
J. Grechovas kaltinamas itin didelio masto kyšio paėmimu, remdamasi dviem šaltiniais teisėsaugos institucijose skelbia Rusijos žiniasklaidos grupė RBK. Jam iš pradžių skirtas dviejų mėnesių suėmimas. 64 metų generolas esą savo kaltės nepripažįsta.
Rusijos oro ir kosmoso pajėgas sudaro karinės oro pajėgos, kosminės pajėgos ir oro gynybos pajėgos. J. Grechovas oro ir kosmoso pajėgų vado pavaduotojo pareigas eina nuo 2021 metų. Tais pačiais metais jam buvo suteiktas generolo pulkininko laipsnis.
Europos Sąjunga (ES) 2022 metų liepą įvedė sankcijas J. Grechovui. Būdamas oro ir priešraketinės gynybos pajėgų vadas, jis esą taip pat yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat šalies stabilumui ir saugumui.
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