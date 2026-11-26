Šią kardomąją priemonę lapkričio 25 d. paskyrė 235-asis Maskvos garnizono karo teismas. Minėtas leidinys informaciją sako suradęs teismo duomenų bazėje.
Sulaikytas Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vado pavaduotojas Grechovas
Prašymą suimti generolą pateikė Rusijos tyrimų komiteto pagrindinė karinė tyrimo valdyba, nurodoma pranešime.
Leidiniui faktą, kad J. Grechovas buvo sulaikytas, patvirtino ir šaltiniai.
„Jis kaltinamas ypač didelės vertės kyšio priėmimu“, – teigiama publikacijoje.
J. Grechovas tarnauja kariuomenėje nuo 1979 m.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas ketvirtadienį nurodė neturintis informacijos apie sulaikymą.
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