Tokį prokuratūros prašymą gavo Vilniaus miesto apylinkės teismas, tai Eltai patvirtino šio teismo atstovas spaudai Giedrius Janonis.
„Vilniaus miesto apylinkės teismas 2026 m. lapkričio 26 d. gavo prokuroro pareiškimą dėl kardomosios priemonės – suėmimo – skyrimo Dmitrijui Glazkovui, įtariamam padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 118 straipsnio 1 dalyje“, – nurodė G. Janonis.
Veikimo prieš Lietuvą byla
Kaip rašė BNS, trečiadienį sulaikyti D. Glazkovas, Kazimieras Juraitis, Laurynas Ragelskis, Mindaugas Ramoška ir Vaida Juozapaitytė. Tyrimas vyksta dėl galimo veikimo prieš Lietuvą už finansinį atlygį, bendradarbiavimo su Rusijos valstybine žiniasklaida.
Prokuratūros anksčiau platintame pranešime spaudai teigiama, jog vykdant tyrimą atlikta daugiau nei dešimt kratų įvairiose vietose bei atlikti kiti planuoti proceso veiksmai, bendradarbiaujama su Lietuvos žvalgyba.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus pradinių duomenų apie tai, kad grupė Lietuvos piliečių galimai nuo 2024-ųjų rudens palaiko ryšius su Rusijos valstybinės televizijos ir radijo bendrovės (RVTRB) atstovais ir už finansinį atlygį vykdo įvairias jiems pavestas užduotis, susijusias su informacijos rinkimu ir perdavimu.
Įtariama, kad minima grupė rengė ir Lietuvoje skleidė Rusijos interesus atitinkančią ir jos propagandinius naratyvus atkartojančią informaciją.
BNS žiniomis, su „Tėvynės konduktoriais“ susiję asmenys jau kurį laiką yra užtvindę valstybės institucijas įvairaus pobūdžio klausimais, taip kurdami joms papildomą administracinę naštą.
Su „Tėvynės konduktoriais“ siejami asmenys jau kurį laiką naudoja informacinį spaudimą prieš Lietuvos institucijas – atakuoja šimtais užklausų įvairiais valstybei jautriais ar Kremlių galinčiais dominti klausimais, o jų negavę įtraukia institucijas į teisinius ginčus.
Minėta įstaiga naudojasi teisine spraga, kad yra registruota Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje, skirtoje žiniasklaidos priemonėms.
Įtariamiesiems už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki septynerių metų.
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