Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba primena, kad 2026 m. rugsėjo 7 d. rusai ir šiaurės korėjiečiai surengė automobilių tilto per Tumangano upę, esančio abiejų šalių pasienyje, atidarymo ceremoniją. Šis tiltas turėjo tapti svarbiu logistikos mazgu, skirtu paspartinti dvišalių pervežimų tarp Rusijos ir Šiaurės Korėjos apimčių augimą.
„Vykdydama visapusišką strateginę partnerystę, Maskva yra suinteresuota tęsti Šiaurės Korėjos ginklų ir jų komponentų tiekimą, o Pchenjanas tikisi iš Rusijos gauti įrangą, žaliavas, technologijas ir finansavimą, taip pat įgyti šiuolaikinio karo vedimo patirties“, – aiškina žvalgyba.
Vis dėlto spalio mėnesį tarp Rusijos ir Šiaurės Korėjos kilo įtampa, ją sukėlė Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojo Andrejaus Rudenko pareiškimas. Jis pareiškė, kad ateityje Kremlius prisidės prie santykių tarp Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos atšildymo, o tai sukėlė pasipiktinimą Šiaurės Korėjoje.
Šiaurės Korėja padeda Rusijai kare prieš Ukrainą
Ukraina ne kartą sakė, kad Šiaurės Korėja padeda Rusijai kare prieš Ukrainą. Volodymyras Zelenskis dar lapkričio viduryje skelbė, kad Rusija kas mėnesį iš Šiaurės Korėjos gauna dešimtis balistinių raketų.
V. Zelenskio teigimu, tai kelia rimtą grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir platesniam regionui. Jis pažymėjo, kad Šiaurės Korėja naudojasi galimybe dalyvauti kare, kad galėtų padidinti turimų balistinių ginklų veiksmingumą, todėl kyla papildomų saugumo iššūkių Korėjos pusiasalio regiono valstybėms.
Taip pat buvo sklebta, kad Šiaurės Korėjos kariai dalyvauja Rusijos kare prieš Ukrainą.
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