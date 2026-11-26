Kim Jong Unas šias pastabas išsakė trečiadienį, lankydamasis neįvardytoje branduolinių ginklų tyrimų įstaigoje. Pchenjanas yra ne kartą pareiškęs, kad neatsisakys savo branduolinių ginklų.
Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas ragina rasti daugiau galimybių leisti branduolinius ginklus
„Branduolinių ginklų gamybos sektorius turėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip panaudoti įvairių misijų taktinius branduolinius ginklus keliose srityse“, – sakė lyderis. Jį citavo oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA), nepateikdama išsamesnės informacijos.
Tai yra „svarbi ir neatidėliotina užduotis, kylanti iš taktinių branduolinių ginklų karinės vertės šiuolaikiniame kare ir iš neišvengiamos realybės, su kuria susiduriama prie sienos su pavojingiausia priešiška valstybe“, – pridūrė Kim Jong Unas.
KCNA paskelbtose nuotraukose matyti, kaip Kim Jong Unas, lydimas dviejų pareigūnų, apžiūri, manytina, branduolinių kovinių galvučių eiles. Kai kurių objektų dalys nuotraukose padarytos neryškios, o kai kurių galvučių nosies kūgiai, kaip matyti, yra nudažyti raudonai.
Kitoje nuotraukoje matyti, kaip Kim Jong Unas apžiūri virtinę iš dalies neryškių metalinių cilindro formos įtaisų, sumontuotų ant stovų su ratukais.
Pakartodamas savo šalies įsipareigojimą dėl branduolinių ginklų, Kim Jong Unas apibūdino jos branduolinę politiką kaip „pagrindinį elementą, garantuojantį Respublikos suverenitetą, įtvirtintą aukščiausiajame valstybės įstatyme“.
„Niekas neturi teisės versti mūsų eiti prieš mūsų konstituciją ar teisės bandyti ją keisti, – pareiškė jis. – Mūsų branduoliniai pajėgumai dabar tapo realybe.“
Kim Jong Unas taip pat apkaltino Vašingtoną, kad jis siekia atkartoti savo AUKUS saugumo paktą Šiaurės Rytų Azijoje, skatindamas savo sąjungininkus regione įsigyti atominių povandeninių laivų. Tai tikriausiai yra priekaištas Seului dėl jo pastangų įsigyti tokių laivų.
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