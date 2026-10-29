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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Klastingas būdas apeiti sankcijas: štai kaip Šiaurės Korėjos darbininkai slapta gabenami į Rusiją

2026-10-29 12:26 / šaltinis: BNS
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2026-10-29 12:26
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Pchenjano remiamas Rusijos tarpininkų tinklas išnaudotojiškomis sąlygomis ir pažeidžiant Jungtinių Tautų (JT) sankcijas gabena Šiaurės Korėjos piliečius dirbti į Rusiją, įskaitant gamyklas, gaminančias Maskvai kare Ukrainoje reikalingą produkciją, pranešė žmogaus teisių grupė.

Rusijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)

Pchenjano remiamas Rusijos tarpininkų tinklas išnaudotojiškomis sąlygomis ir pažeidžiant Jungtinių Tautų (JT) sankcijas gabena Šiaurės Korėjos piliečius dirbti į Rusiją, įskaitant gamyklas, gaminančias Maskvai kare Ukrainoje reikalingą produkciją, pranešė žmogaus teisių grupė.

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Šios kaimyninės šalys gerokai sustiprino karinius ir politinius ryšius nuo tada, kai per 2023 metais lyderių viršūnių susitikimą įsipareigojo atnaujinti bendradarbiavimą, o kitais metais pasirašytos partnerystės sutarties kertiniu akmeniu tapo abipusės gynybos paktas. Hagoje įsikūrusi organizacija „Global Rights Compliance“ (GRC) savo ataskaitoje nurodė, kad Šiaurės Korėja iš šios schemos pelnosi, pasisavindama didžiąją dalį į Rusiją išsiųstų darbininkų atlyginimų. Korėjiečiai siunčiami į Rusiją ir verčiami ten likti baiminantis valdžios sankcijų, skelbia portalas „TVP World“.

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Grupė remiasi informacija iš atvirųjų šaltinių apie vieno Rusijos verslininko vykdomą operaciją, veido atpažinimo technologija nustatant Šiaurės Korėjos pareigūnus ir įrodymais, kuriuos surinko jos nariai, apsimetę potencialiais darbdaviais.

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„Šis tyrimas atskleidžia pavojingą dviejų valstybių karinių ambicijų suartėjimą“, – sakė grupės patarėja teisės klausimais Elise Lauriot Prevost.

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Tai buvo „Šiaurės Korėjos priverstinio darbo užsienyje naudojimas savo ginklų programai finansuoti ir vis didėjanti Rusijos priklausomybė nuo darbo jėgos siekiant išlaikyti savo karo ekonomiką“, pridūrė E. L. Prevost.

Rusijos užsienio reikalų ministerija ir Šiaurės Korėjos ambasada Maskvoje į elektroninius laiškus su prašymais pakomentuoti situaciją neatsakė.

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Darbininkai dirba po 12 val.

Siekdami apeiti JT sankcijas, draudžiančias valstybėms narėms samdyti Šiaurės Korėjos darbininkus, pastarieji į Rusiją atvyksta su studentų vizomis, prisidengdami stojimu į koledžus, nurodė GRC. Vėliau jie pagal sutartis perleidžiami Rusijos darbdaviams, o tarpininkai už kiekvieną gauna iki 150 tūkst. rublių (1860 JAV dolerių) komisinį atlyginimą, pridūrė organizacija.

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GRC tyrėjai apsimetė potencialiais darbdaviais ir nustatė, kad korėjiečiai darbininkai buvo įdarbinami gamybos vietose, įskaitant karinių sausųjų davinių gamyklą. Darbuotojai verčiami dirbti prievarta ir grasinimais susidoroti su jais bei jų šeimomis.

Viename skelbime potencialūs darbdaviai buvo patikinti, kad darbininkai „nepabėgs“, rašoma ataskaitoje. Joje, remiantis tokiais skelbimais, priduriama, kad darbininkai dirba po 12 val. per parą ir turi po 2 poilsio dienas per mėnesį.

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Ankstesniais metais Rusija samdė Šiaurės Korėjos darbininkus savo Tolimuosiuose Rytuose, o daugelis Šiaurės Korėjos piliečių, dirbančių Kinijos restoranuose, siuntė namo atlyginimus, kurie keliavo į valstybės iždą, teigia žmogaus teisių grupės.

Šiaurės Korėja tiesiogiai dalyvauja valdant darbuotojų tiekimą į Rusiją užtikrinantį tinklą, o pareigūnai iš jos ambasados Maskvoje buvo užfiksuoti tikrinantys darbo vietas būsimam įdarbinimui, rašoma GRC ataskaitoje.

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