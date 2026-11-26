Miloszas Motyka Lenkijos naujienų agentūrai „PAP Biznes“ pabrėžė, kad Lenkija laukia Lietuvos sprendimo, kaip ji prisidėtų prie daugiau nei milijardo eurų vertės „Orlen Lietuvos“ gamyklos modernizavimo projekto.
Ministras, pasak agentūros, pridūrė, kad jam kelia nerimą šio klausimo atidėliojimas tuo metu, kai „Orlen Lietuvai“ planuojama įvesti naują mokestį, nes tai gali neigiamai paveikti tolesnio bendradarbiavimo atmosferą ir kokybę.
Lapkričio viduryje Lenkijos ministras, komentuodamas Vyriausybės planus įvesti viršpelnio mokestį degalų bendrovėms, agentūrai sakė, kad „Orlen Lietuva“ šiuo metu patiria ne nenumatytą pelną, o nenumatytus nuostolius.
Lietuvos pozicija
Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad pagrindinė, o galbūt ir vienintelė naujo mokesčio mokėtoja būtų „Orlen Lietuva“, nors mokestį iš viso galėtų mokėti iki 10 kuro gamybos įmonių.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad šis mokestis valstybės biudžetą kitąmet galėtų papildyti apie 70-100 mln. eurų.
Tuo metu „Orlen“ lapkričio pradžioje pareiškė svarstantis, ar atsisakyti Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto. Koncerno vadovo Ireneuszo Fafaros teigimu, priėmus tokį sprendimą kiltų rizika uždaryti vienintelę Baltijos šalyse naftos perdirbimo gamyklą.
Tokius pareiškimus dalis Lietuvos Vyriausybės narių interpretavo kaip spaudimą Lietuvai neįvesti viršpelnio mokesčio.
Pernai kovą Vyriausybė įsipareigojo Mažeikių gamyklos modernizavimo projektui skirti ne daugiau kaip 54 mln. eurų valstybės paramos, taip pat suteikti kitokią finansinę paramą, pavyzdžiui, pelno mokesčio lengvatą, kompensacijas už taršos leidimų netiesiogines išlaidas, investicijas į infrastruktūrą.
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