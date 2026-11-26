17.05 val. JUDU eismo žemėlapyje spūstys fiksuotos šiuose vietose:
Kareivių g. link Kareivių–Kalvarijų–Ozo g. sankryžos
Olandų g. link Olandų žiedo
Ozo g. link Kareivių–Kalvarijų–Ozo g. sankryžos
Žirnių g. link Minsko pl.–Liepkalnio–Žirnių g. sankryžos (iš centro)
Geležinio Vilko g. link A. Goštauto g. (iš centro)
J. Jasinskio g. link J. Jasinskio–Pamėnkalnio–V. Kudirkos g. sankryžos
Geležinio Vilko g. link A. Goštauto g. (iš centro)
Dariaus ir Girėno g. link Tūkstantmečio g. (į centrą)
Žirnių g. link Tūkstantmečio g. (link centro)
Kareivių g. link Kareivių–Verkių g. sankryžos (nuo Žirmūnų g.)
Žemaitės g. link Savanorių pr.–Žemaitės g.–V. Pietario g. sankryžos
Savanorių pr. link Savanorių pr.–Žemaitės g.–V. Pietario g. sankryžos (iš centro)
Laisvės pr. link Laisvės–Justiniškių g. (iš centro)
Pilaitės pr. link Pilaitės pr.–Spaudos g. sankryžos (iš centro)
Lukiškių g. link Lukiškių–Gynėjų g. sankryžos
Tūkstantmečio g. link Oslo g.
Laisvės pr. link T. Narbuto g.
Žalgirio g. link Geležinio Vilko–Žalgirio g. sankryžos (važiuojant nuo Kalvarijų g.)
Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko–Ozo g. sankirtos (iš centro)
14 eismo įvykių
Taip pat neapsieita ir be eismo įvykių. JUDU eismo žemėlapyje jų fiksuojama net 13:
Santaros g. 5 (Techninis eismo įvykis)
P. Lukšio g. (Techninis eismo įvykis)
Konstitucijos pr. (Techninis eismo įvykis)
Žirmūnų g. ties Verkių g. (Eismo įvykis)
Ozo g. ties Geležinio Vilko g. (Eismo įvykis)
Žirnių g. ties Vikingų g. (Eismo įvykis)
Edinburgo g. (Techninis eismo įvykis)
Rinktinės g. 5A (KET pažeidimas)
Rasų g. ties Drujos g. (Eismo įvykis)
Konstitucijos pr. 20 (Techninis eismo įvykis)
Stepono Batoro g. (Eismo įvykis)
Visalaukio g. 1 (KET pažeidimas)
Kauno g. 5 (KET pažeidimas)
Savanorių per. (Techninis eismo įvykis)
Visa JUDU eismo žemėlapį galite pamatyti čia.
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