Vis dėlto, toks poelgis vyrui atsirūgo teistumu ir solidžia kelių tūkstančių eurų bauda. Narkotines medžiagas Tomo Š. namuose per kratą surado Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai.
Tad vilnietis buvo teisiamas ne tik dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis neturint tikslo jas platinti, bet ir dėl kontrabandos. Šią bylą išnagrinėjo Vilniaus apygardos teismas.
Nepavykdavo užmigti
Teisme Tomas Š. visiškai pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailėjosi. Apklausiamas parodė, kad atsisiuntė kaltinime nurodytas narkotines medžiagas. Jis patvirtino, kad užsisakė guminukų su narkotinėmis medžiagomis – kanapėmis.
Narkotines medžiagas įsigijo tikėdamasis, kad tai palengvins jam užmigti. Vyras paaiškino, kad dirba pamaininį darbą, tad po kelių pamainų jam pasidaro sunku užmigti, kankina nemiga.
Jis bandė asmeniškai ieškoti informacijos, kaip išspręsti šią problemą. Po to šalyje buvo paskelbtas karantinas, todėl neturėjo galimybės patekti pas gydytoją.
Tada pats nusprendė išbandyti kanapes ir pasižiūrėti, ar jos padės. Šią narkotinę medžiagą susirado guminukų pavidale, po to vieną kartą užsisakė ir augaliniame pavidale. Teigė, kad norėjo išbandyti narkotinę medžiagą skirtinguose pavidaluose, įvertinti, kuri geriau veikia.
Užsakymus atliko iš savo tuometinio nuomojamo būsto Vilniuje. Užsakymą atliko per tamsųjį internetą „darknet“, tačiau konkretaus tinklalapio tiksliai neįvardijo. Vyras patvirtino, kad narkotines medžiagas siuntėsi iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos.
Iš viso buvo padaryti trys užsakymai. Vieną kartą sumokėjo apie 80, kitą – apie 150 ar 200 eurų. Siuntiniai buvo pristatyti į pašto dėžutę.
Vyras pasakojo, kad augalinio pavidalo kanapes vieną kartą tiesiog surūkė, o kitas sudėjo į mažą stiklainiuką ir po to į dėžutę, o guminukus – į spintelę. Viename pakelyje buvo aštuoni guminukai. Jau buvo suvartojęs vieną pakelį ir praplėšęs kitą (gal tris guminukus – aut. past.).
Tomas Š. pabrėžė, kad visas atsisiųstas kanapes ketino suvartoti tik pats ir neketino niekam jų platinti. Taip pat jomis su niekuo nesidalijo ir nieko nevaišino.
Vyras patvirtino, kad žinojo, jog tokių medžiagų įsigijimas Lietuvoje yra neteisėtas, bet daugiau tuo nesidomėjo. Paklaustas dėl ankstesnių įrašų jo kompiuterio paieškos istorijoje, kaltinamasis teigė ieškojęs informacijos, ar narkotinės medžiagos kenkia ir pan.
Tomas Š. pridūrė, kad labai gailisi dėl savo veiksmų. Teigė, kad yra dirbantis, gauna apie 1 tūkst. eurų dydžio mėnesinį darbo užmokestį. Esant galimybei, vyras prašė skirti baudą.
Atliekant ikiteisminį tyrimą, dar kaip įtariamais apklaustas vyras pasakojo, kad narkotines medžiagas (žolę – aut. past.) su pertraukomis vartoja kelis mėnesius.
Vyras patvirtinto, kad atsiskaitinėjo bitkoinais. Guminukus su savo sudėtyje esančiomis kanapėmis jis siuntėsi iš Jungtinės Karalystės, o kanapes, kaip augalinės kilmės medžiagas, – iš Šveicarijos.
Jis patvirtino, kad siuntas atsiimdavo iš pašto dėžutės. Visos siuntos buvo siunčiamos į pašto dėžutę pagal jo gyvenamąja vietą.
Narkotikus laikė namuose
Bylos duomenimis, visus atsisiųstus narkotikus kaltinamasis laikė namuose, savo faktinėje gyvenamojoje vietoje.
Per kratą Tomo Š. namuose rasti 6 stikliniai buteliukai su nežinomos kilmės tabletėmis ir vienas su skysčiu. Taip pat pakuotė su guminuko pavidalo medžiaga, viena popierinė pakuotė su ananaso emblema, taip pat paimta metalinė dėžutė.
Taip pat rasti švirkštai, stiklainis su užrašu „Aviečių uogienė“, kuriame buvo 4 vnt. skaidrių maišelių su nenustatytos augalinės kilmės medžiaga ir kartoninė dėžutė su augalinės kilmės medžiaga.
Paskyrė baudą
Teismas pasigailėjo Tomo Š. ir nepaskyrė jam realios laisvės atėmimo bausmės. Nors už kontrabandą jam galėjo grėsti net iki 10 metų nelaisvės. Už narkotines medžiagas didžiausia numatyta bausmė – įkalinimas iki 2 metų.
Vis dėlto, dėl abiejų kaltinimų kaltu pripažintas vyras atsipirko baudomis. Už kontrabandą jam paskirta 7,5 tūkst. eurų dydžio bauda, o už disponavimą narkotinėmis medžiagomis – 2750 eurų bauda.
Subendrinus bausmes, paskirta 7,5 tūkst. eurų bauda, kuri dėl visiško kaltės pripažinimo sumažinta trečdaliu – iki 5 tūkst. eurų.
Šis nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo galėjo būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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