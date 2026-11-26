Renginio akimirkos – galerijoje.
Parodė, ką įsigijo Viktorija Siegel
Vakaro metu V. Siegel ryžosi kilniam poelgiui – aukcione už 35 tūkst. eurų įsigijo paveikslą.
Visa už kūrinį surinkta suma bus skirta sunkiai sergantiems vaikams.
Dėl paveikslo varžėsi V. Siegel ir odontologė Valentina Kvaraciejienė.
Šis išskirtinis vakaras subūrė ištikimiausius fondo bendruomenės narius – verslo ir visuomenės atstovus, žinomus žmones, sporto bei kultūros pasaulio asmenybes.
Tarp susirinkusiųjų buvo galima išvysti Jurgą Šeduikytę, Kristiną Ivanovą su širdies draugu, Karoliną Meschino, Darjušą ir Kšištofą Lavrinovičius su žmonomis, Liudą Vaisietą su žmona Indre, Indrę Bareikienę su vyru Vidu Bareikiu bei daugelį kitų žinomų svečių.
Visus juos vienijo bendras tikslas – susitelkti dėl prasmingos misijos ir padėti sunkiai sergantiems vaikams.
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