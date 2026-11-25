Renginio akimirkos – galerijoje.
Pasirodė ir Viktorija Siegel
Šis išskirtinis vakaras subūrė ištikimiausius fondo bendruomenės narius – verslo ir visuomenės atstovus, žinomus žmones, sporto bei kultūros pasaulio asmenybes.
Visus juos vienijo bendras tikslas – susitelkti dėl prasmingos misijos ir padėti sunkiai sergantiems vaikams.
Šio renginio nepraleido ir nuomonės formuotoja bei verslininkė Viktorija Siegel, vakarui pasirinkusi ilgą, elegantišką juodą suknelę.
Įvaizdį moteris papildė juoda rankine, bateliais ir subtiliais aksesuarais – laikrodžiu, žėrinčiais žiedais bei apyrankėmis.
„Pure Imagination“ – vakaras, kuriame susitinka įkvėpimas, bendrystė ir gerumas, primenantis, kad kartu galime kurti tikrus stebuklus.